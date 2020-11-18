Une production industrielle en toute sécurité de la pierre et du verre
Le travail de la pierre et du verre produit un matériau aspirant très fin, à arêtes vives et abrasif. Un défi pour les systèmes d'aspiration que vous pouvez relever durablement grâce à nos solutions d'aspiration.
Utilisation:
- Nettoyage à la machine avec des quantités de liquide parfois importantes
- Aspiration de la poussière de ciment sur les bandes transporteuses, les entonnoirs de remplissage, les lignes de remplissage, etc.
Challenge:
- De grandes quantités de poussière
- Supports d'aspiration à arêtes vives
- De grandes quantités d'eau de refroidissement
Résultat:
- Assurance de la qualité et garantie des processus opérationnels