Une production industrielle en toute sécurité de la pierre et du verre

Le travail de la pierre et du verre produit un matériau aspirant très fin, à arêtes vives et abrasif. Un défi pour les systèmes d'aspiration que vous pouvez relever durablement grâce à nos solutions d'aspiration.

Industrie du verre et de la pierre

Utilisation:

  • Nettoyage à la machine avec des quantités de liquide parfois importantes
  • Aspiration de la poussière de ciment sur les bandes transporteuses, les entonnoirs de remplissage, les lignes de remplissage, etc.

Challenge:

  • De grandes quantités de poussière
  • Supports d'aspiration à arêtes vives
  • De grandes quantités d'eau de refroidissement

Résultat:

  • Assurance de la qualité et garantie des processus opérationnels

Machines appropriées:

Aspirateurs industriels pour liquides / copeaux

Aspirateurs industriels pour les solides / poussières

 

Dépoussiéreurs industriels