Solution d'aspiration pour le traitement des métaux
L'industrie métallurgique, de la métallurgie au secteur automobile en passant par l'industrie du travail des métaux, est une industrie de base dotée de procédés avancés. Le traitement des métaux génère de grandes quantités de copeaux abrasifs mélangés à des lubrifiants réfrigérants. Le nettoyage des pièces et des machines-outils, également pendant le processus, comprend des tâches importantes qui ont une influence significative sur l'efficacité et l'économie. Avec nos solutions d'aspiration, vous obtenez une sécurité de processus et une assurance qualité optimales.
Utilisation :
- L'aspiration des copeaux et des liquides dans tous les processus d'usinage tels que le fraisage, le tournage, le perçage, la rectification, l'ébavurage ou le frottement
- Entretien, nettoyage des pièces et des machines
- Mise sous vide continue des machines de traitement pendant le processus
Challenge:
- Contamination des machines de transformation par des copeaux (à arêtes vives), des poussières de meulage et de peinture, des scories, des poussières combustibles, des lubrifiants de refroidissement et des émulsions
- Séparation des copeaux et des lubrifiants de refroidissement
Résultat:
- Les processus de production sont maintenus propres
- Les temps d'arrêt sont réduits au minimum
- Allongement de la durée de vie des machines de traitement
- Augmentation de la précision de la production
- Augmentation de la fiabilité des processus et de la sécurité au travail
- Séparation fiable des copeaux et des liquides
- Des solutions durables et robustes
- Un fonctionnement continu et des temps de nettoyage courts grâce à une puissance d'aspiration élevée