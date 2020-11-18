Solution d'aspiration pour le traitement des métaux

L'industrie métallurgique, de la métallurgie au secteur automobile en passant par l'industrie du travail des métaux, est une industrie de base dotée de procédés avancés. Le traitement des métaux génère de grandes quantités de copeaux abrasifs mélangés à des lubrifiants réfrigérants. Le nettoyage des pièces et des machines-outils, également pendant le processus, comprend des tâches importantes qui ont une influence significative sur l'efficacité et l'économie. Avec nos solutions d'aspiration, vous obtenez une sécurité de processus et une assurance qualité optimales.