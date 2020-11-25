Assurer une hygiène efficace
L'industrie pharmaceutique doit respecter en permanence des normes de qualité et d'hygiène élevées pour leurs diverses gammes de produits. Dans un même temps, les processus de production doivent être aussi efficaces que possible. Ces deux aspects peuvent être atteints grâce à nos solutions d'aspiration et de dépoussiérage à l'échelle industrielle.
Utilisation:
- Aspiration des résidus de production des comprimés, des médicaments (vitamines, oestrogènes, etc.)
- Aspiration de la poussière dans les processus de production
Challenge:
- Poussières fines, souvent dangereuses
- Poussières explosives
Résultat:
- Les processus de production sont maintenus propres et les temps d'arrêt sont réduits au minimum grâce à une aspiration intégrée dans le processus de production, entre autres
- Protection de la santé et sécurité au travail
- Utilisation d'aspirateurs dans les zones particulièrement sensibles
- Aspiration et élimination en toute sécurité des poussières dangereuses et explosives avec des machines certifiées ATEX