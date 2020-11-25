Assurer une hygiène efficace

L'industrie pharmaceutique doit respecter en permanence des normes de qualité et d'hygiène élevées pour leurs diverses gammes de produits. Dans un même temps, les processus de production doivent être aussi efficaces que possible. Ces deux aspects peuvent être atteints grâce à nos solutions d'aspiration et de dépoussiérage à l'échelle industrielle.