T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast
Durable et hygiénique : l'aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast est fabriqué à partir de 60 % de matériaux recyclés¹⁾, préservant ainsi les ressources. Il se distingue par sa puissance d'aspiration élevée, son faible poids et son filtre HEPA 14.
L’aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast est synonyme de durabilité, d'hygiène, de puissance d'aspiration maximale et de longévité. Fabriqué à partir de 60 % de matériaux recyclés¹⁾, l'énergie nécessaire à sa production est considérablement réduite et l'utilisation de matières premières précieuses est minimisée. Le filtre HEPA 14, inclus de série, est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019, avec un degré de filtration et de séparation de 99,995 %. Le T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast répond aux normes de sécurité les plus élevées pour les zones soumises à des exigences strictes en matière d'hygiène. Même les plus petites particules telles que les virus, les aérosols et les germes de quelques micromètres sont capturés de manière fiable. L'aspirateur génère une dépression de 235 mbar/23,5 kpa à partir d'une puissance de 850 watts, garantissant ainsi d'excellents résultats d'aspiration et un très faible niveau sonore de 62 dB(A). De ce fait, il s'utilise sans problème à toute heure, même dans les endroits où le bruit est à proscrire. Avec une capacité de 11 litres, un poids de seulement 4,2 kg, une poignée de transport, un coude ergonomique et un tube d'aspiration en métal, Le T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast s’avère très compact, robuste et pratique pour garantir un travail sans fatigue. Les accessoires tels que le tube d'aspiration et le suceur de sol se rangent facilement sur l'aspirateur. Un sac filtrant non tissé est inclus.
Caractéristiques et avantages
Design durable et innovant avec une part de 60 % de matières recycléesFabrication à utilisation réduite de matières premières et d'énergie. L’utilisation de matières recyclées réduit la production d’émissions de CO₂. Appareil innovant, durable, robuste et par conséquent très rentable.
Filtre HEPA 14 hautes performancesPour un niveau de sécurité maximal dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Taux de filtration et de séparation élevé de 99,995 % permettant de retenir les particules les plus fines. Certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.
LégerTransport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches A volume de cuve identique, plus léger que les concurrents Permet des intervalles de travail prolongés sans fatigue.
Très faible niveau sonore de 61 dB(A)
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit et de nuit.
- Faible niveau sonore ménageant l'utilisateur.
Rangement intégré des accessoires
- Transport de l'aspirateur et des accessoires en toute sécurité et avec une grande facilité.
- Rangement rapide et sécurisé du câble d'alimentation sur le crochet pour câble.
- Position de stationnement simple et pratique du suceur pour sol sur l'aspirateur.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Capacité de la cuve (l)
|11
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau sonore (dB (A))
|61
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoire (kg)
|4,4
|Poids avec emballage (kg)
|6,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|385 x 285 x 385
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 480 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Suceur sols réversible
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 14
- Filtre panier: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique avec contenu recyclé
- Crochet pour câble
- Rangement intégré des accessoires
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce et le nettoyage de bâtiments
- Utilisations variées dans les lieux aux exigences élevées en matière d'hygiène
- Pour toutes les surfaces dures, comme les carreaux, la pierre naturelle, le PVC, le linoléum.
- Moquette
- Santé
Accessoires
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