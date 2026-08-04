L’aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast est synonyme de durabilité, d'hygiène, de puissance d'aspiration maximale et de longévité. Fabriqué à partir de 60 % de matériaux recyclés¹⁾, l'énergie nécessaire à sa production est considérablement réduite et l'utilisation de matières premières précieuses est minimisée. Le filtre HEPA 14, inclus de série, est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019, avec un degré de filtration et de séparation de 99,995 %. Le T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast répond aux normes de sécurité les plus élevées pour les zones soumises à des exigences strictes en matière d'hygiène. Même les plus petites particules telles que les virus, les aérosols et les germes de quelques micromètres sont capturés de manière fiable. L'aspirateur génère une dépression de 235 mbar/23,5 kpa à partir d'une puissance de 850 watts, garantissant ainsi d'excellents résultats d'aspiration et un très faible niveau sonore de 62 dB(A). De ce fait, il s'utilise sans problème à toute heure, même dans les endroits où le bruit est à proscrire. Avec une capacité de 11 litres, un poids de seulement 4,2 kg, une poignée de transport, un coude ergonomique et un tube d'aspiration en métal, Le T 11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast s’avère très compact, robuste et pratique pour garantir un travail sans fatigue. Les accessoires tels que le tube d'aspiration et le suceur de sol se rangent facilement sur l'aspirateur. Un sac filtrant non tissé est inclus.