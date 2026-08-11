T 7/1 Classic
Léger et ergonomique : le T 7/1 Classic avec sac filtrant non tissé de série est un aspirateur d'entrée de gamme offrant un bon rapport qualité-prix, une puissance d'aspiration élevée et un rangement pour le cordon.
Avec 850 watts de puissance, l'aspirateur poussières de conception compacte T 7/1 Classic génère une dépression considérable de 23,0 kPa. De plus, l'aspirateur offre un fonctionnement agréablement silencieux avec seulement 63 dB(A). L'appareil dispose d'une longueur de flexible d'aspiration de 2,0 mètres et d'un poids agréablement léger de 3,5 kilogrammes. Le coude de forme maniable permet un travail prolongé sans fatigue. Équipé de 2 roues fixes et de 2 roulettes pivotantes, le châssis de l'aspirateur poussières permet de l'entraîner facilement. Un rebord pare-chocs périphérique veille à ce que la cuve résistante aux chocs d'une capacité 7,5 l n'endommage pas les meubles ou d'autres objets. Le T 7/1 Classic est équipé de série d'un sac filtrant non tissé.
Caractéristiques et avantages
LégerTransport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches A volume de cuve identique, plus léger que les concurrents Permet un travail prolongé sans fatigue.
Filtre panier principal permanentEn non tissé résistant. Durable : peut être lavé à la main à 30 °C.
Excellente performance d'aspirationQualité professionnelle. Bon rapport qualité-prix.
Crochet pour câble
- Rangement facile du câble d'alimentation.
- Fixation sécurisée du câble pendant le transport.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Capacité de la cuve (l)
|7
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|62
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|3,5
|Poids avec emballage (kg)
|5,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|375 x 285 x 322
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 480 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Suceur sols réversible
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Filtre panier: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique
- Crochet pour câble
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Moquette
Accessoires
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