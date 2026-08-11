T 7/1 Classic

Léger et ergonomique : le T 7/1 Classic avec sac filtrant non tissé de série est un aspirateur d'entrée de gamme offrant un bon rapport qualité-prix, une puissance d'aspiration élevée et un rangement pour le cordon.

Avec 850 watts de puissance, l'aspirateur poussières de conception compacte T 7/1 Classic génère une dépression considérable de 23,0 kPa. De plus, l'aspirateur offre un fonctionnement agréablement silencieux avec seulement 63 dB(A). L'appareil dispose d'une longueur de flexible d'aspiration de 2,0 mètres et d'un poids agréablement léger de 3,5 kilogrammes. Le coude de forme maniable permet un travail prolongé sans fatigue. Équipé de 2 roues fixes et de 2 roulettes pivotantes, le châssis de l'aspirateur poussières permet de l'entraîner facilement. Un rebord pare-chocs périphérique veille à ce que la cuve résistante aux chocs d'une capacité 7,5 l n'endommage pas les meubles ou d'autres objets. Le T 7/1 Classic est équipé de série d'un sac filtrant non tissé.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur poussières T 7/1 Classic: Léger
Léger
Transport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches A volume de cuve identique, plus léger que les concurrents Permet un travail prolongé sans fatigue.
Aspirateur poussières T 7/1 Classic: Filtre panier principal permanent
Filtre panier principal permanent
En non tissé résistant. Durable : peut être lavé à la main à 30 °C.
Aspirateur poussières T 7/1 Classic: Excellente performance d'aspiration
Excellente performance d'aspiration
Qualité professionnelle. Bon rapport qualité-prix.
Crochet pour câble
  • Rangement facile du câble d'alimentation.
  • Fixation sécurisée du câble pendant le transport.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Dépression (mbar/kPa) 235 / 23,5
Débit d'air (l/s) 40
Puissance nominale (W) 850
Capacité de la cuve (l) 7
Diamètre nominal standard ( ) DN 35
Longueur du câble (m) 7,5
Niveau sonore (dB (A)) 62
Couleur Anthracite
Poids sans accessoire (kg) 3,5
Poids avec emballage (kg) 5,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 375 x 285 x 322

Inclus dans la livraison

  • Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
  • Coude: Plastique
  • Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
  • Longueur des tubes d'aspiration: 480 mm
  • Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
  • Suceur sols réversible
  • Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
  • Matériau du sac filtrant: Non tissé
  • Filtre de protection du moteur
  • Filtre panier: Non tissé

Équipement

  • Matériau de la cuve: Plastique
  • Crochet pour câble
Aspirateur poussières T 7/1 Classic
Videos
Domaines d'utilisation
  • Sols durs
  • Moquette
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine T 7/1 Classic

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.