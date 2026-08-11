Avec 850 watts de puissance, l'aspirateur poussières de conception compacte T 7/1 Classic génère une dépression considérable de 23,0 kPa. De plus, l'aspirateur offre un fonctionnement agréablement silencieux avec seulement 63 dB(A). L'appareil dispose d'une longueur de flexible d'aspiration de 2,0 mètres et d'un poids agréablement léger de 3,5 kilogrammes. Le coude de forme maniable permet un travail prolongé sans fatigue. Équipé de 2 roues fixes et de 2 roulettes pivotantes, le châssis de l'aspirateur poussières permet de l'entraîner facilement. Un rebord pare-chocs périphérique veille à ce que la cuve résistante aux chocs d'une capacité 7,5 l n'endommage pas les meubles ou d'autres objets. Le T 7/1 Classic est équipé de série d'un sac filtrant non tissé.