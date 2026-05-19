Doté d'un volume de cuve de 3 litres, le CV 30/2 Bp est le premier aspiro-brosseur fonctionnant sur batterie destiné au nettoyage professionnel de toutes les moquettes et surfaces dures. Grâce à la détection automatique du sol, il s'adapte parfaitement à chaque type de revêtement. La brosse performante nettoie les sols textiles jusqu'au cœur des fibres et redresse visiblement ces dernières. La hauteur de passage particulièrement faible de cet aspiro-brosseur sans fil, compact et maniable lui permet de passer aisément sous les lits ou autres meubles. Par conséquent, il est idéal pour les utilisateurs dans le secteur du nettoyage de bâtiments ou de l'hôtellerie. Autre atout, la fonction d'auto-nettoyage rapide et hygiénique de la brosse-rouleau est incorporée à l'appareil. Les cheveux ramassés par la brosse-rouleau sont sectionnés à l'aide d'une pédale puis les restes sont aspirés automatiquement. Conçu en vue d'une facilité d'utilisation optimale, l'aspiro-brosseur CV 30/2 Bp dispose d'une poignée innovante : interrupteur Marche/Arrêt, mode eco!efficiency et afficheur à LED avec affichage de l'autonomie restante de la batterie. Veuillez noter que pour cette version, la batterie ainsi que le chargeur correspondant doivent être achetés séparément. Un filtre HEPA 14, haute performance, est disponible en option.