CV 30/2 Bp
Premier aspiro-brosseur sans fil à batterie professionnel pour toutes les moquettes et surfaces dures, le CV 30/2 Bp est équipé d'une détection automatique des sols.
Doté d'un volume de cuve de 3 litres, le CV 30/2 Bp est le premier aspiro-brosseur fonctionnant sur batterie destiné au nettoyage professionnel de toutes les moquettes et surfaces dures. Grâce à la détection automatique du sol, il s'adapte parfaitement à chaque type de revêtement. La brosse performante nettoie les sols textiles jusqu'au cœur des fibres et redresse visiblement ces dernières. La hauteur de passage particulièrement faible de cet aspiro-brosseur sans fil, compact et maniable lui permet de passer aisément sous les lits ou autres meubles. Par conséquent, il est idéal pour les utilisateurs dans le secteur du nettoyage de bâtiments ou de l'hôtellerie. Autre atout, la fonction d'auto-nettoyage rapide et hygiénique de la brosse-rouleau est incorporée à l'appareil. Les cheveux ramassés par la brosse-rouleau sont sectionnés à l'aide d'une pédale puis les restes sont aspirés automatiquement. Conçu en vue d'une facilité d'utilisation optimale, l'aspiro-brosseur CV 30/2 Bp dispose d'une poignée innovante : interrupteur Marche/Arrêt, mode eco!efficiency et afficheur à LED avec affichage de l'autonomie restante de la batterie. Veuillez noter que pour cette version, la batterie ainsi que le chargeur correspondant doivent être achetés séparément. Un filtre HEPA 14, haute performance, est disponible en option.
Caractéristiques et avantages
Détection automatique du solAjustement automatique de la puissance de nettoyage en fonction de la surface. Excellents résultats de nettoyage sur les surfaces textiles et dures.
Fonction d'auto-nettoyage de la brosse-rouleau à l'aide d'une pédaleLes cheveux ramassés par la brosse sont sectionnés et aspirés. Nettoyage rapide et efficace de la brosse-rouleau, sans avoir à retirer celle-ci. Nettoyage sans contact et donc particulièrement hygiénique de la brosse-rouleau.
Poignée multifonction innovante avec afficheur à LEDDoté d'un interrupteur Marche/Arrêt ergonomique. Avec mode eco!efficiency : prolonge l'autonomie de la batterie, réduit le niveau sonore. Afficheur à LED avec affichage pratique de l'autonomie restante de la batterie.
Format compact avec une très faible hauteur de passage
- Cet aspiro-brosseur flexible peut être positionné à plat par rapport au sol.
- Permet d'aspirer facilement sous les lits ou autres meubles.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V
- Compatible avec toutes les batteries Kärcher Battery Power+ et Battery Power 36 V.
- Changement de batterie rapide entre différents appareils selon les besoins.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Dépression (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Débit d'air (l/s)
|34
|Puissance nominale (W)
|420
|Niveau sonore (dB (A))
|64
|Capacité de la cuve (l)
|3
|Largeur de travail (cm)
|30
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|200 (6 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency: / max. 50 (6 Ah) Mode Power : / max. 32 (6 Ah) Mode eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 47 (7,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|44 / 68
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|6,5
|Poids emballage inclus (kg)
|9,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 310 x 1150
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Buse de fentes
- Buse pour fauteuils
- Degré de dureté du rouleau-brosse: moyennement souple
- Nombre de rouleaux-brosses: 1 Pièce(s)
- Couleur du rouleau-brosse: Noir
- Tube d’aspiration amovible
- Flexible d'aspiration extensible
Équipement
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
Videos
Domaines d'utilisation
- Particulièrement adapté aux interventions dans le nettoyage des bâtiments et dans l'hôtellerie
- Pour un nettoyage en profondeur de tous les sols – des sols durs aux moquettes
Accessoires
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