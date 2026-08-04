CV 48/2
Aspiro-brosseur pour moquettes CV 48/2, très confortable du point de vue ergonomique, avec rangement intégré pour les accessoires et le câble, remplacement de brosse sans outils et système de changement rapide du cordon d'alimentation. Rendement surfacique élevé.
Très facile à utiliser, équipé de série d'options ingénieuses et idéal pour les surfaces étendues avec une largeur de travail particulièrement importante : notre aspiro-brosseur pour moquettes CV 48/2 dispose de toutes les qualités dont vous avez besoin pour un nettoyage rapide, efficace et en douceur. Grâce à son faible poids en main, même les interventions prolongées sont possibles sans fatigue. Des accessoires intégrés à l'appareil garantissent un nettoyage en profondeur, même dans les renfoncements étroits et jusqu'aux bords. Des solutions élaborées, telles que le témoin lumineux signalant la nécessité de modifier le réglage de la brosse pour un ajustement exact de la brosse à la hauteur de la moquette ou le système d'extraction breveté pour un remplacement presque sans dégagement de poussière des sacs filtrants non tissés indéchirables, vous facilitent le travail. L'équipement du CV 48/2 est complété par un système de changement rapide pour le cordon d'alimentation ainsi que par la possibilité d'un remplacement de brosse sans outils. L'outil performant convient aux domaines d'utilisation les plus divers, de l'hôtellerie et de la gastronomie jusqu'aux locaux d'exposition en passant par le commerce de détail et les bâtiments publics.
Caractéristiques et avantages
Témoin lumineuxVoyant lumineux pour signaler lorsqu'il faut régler la brosse rotative pour un meilleur résultat de nettoyge.
Système de changement rapide pour le cordon d'alimentationRemplacement du cordon d'alimentation sans connaissances préalables permettant de gagner du temps et de réduire les coûts.
Excellents résultats de nettoyageLe flexible d'aspiration peut être retiré en toute simplicité. Ceci permet d'éliminer facilement et sans effort les obstructions.
Remplacement de la brosse sans outils
- Remplacement sans outils de la brosse-rouleau en un clin d'œil.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Largeur de travail (cm)
|48
|Dépression (mbar/kPa)
|200 / 20
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Capacité de la cuve (l)
|5,5
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau sonore (dB (A))
|65
|Puissance moteur brosse (W)
|150
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|9,1
|Poids avec emballage (kg)
|13,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|370 x 485 x 1215
Inclus dans la livraison
- Buse de fentes
- Buse pour fauteuils
- Tube d’aspiration amovible
- Flexible d'aspiration extensible
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Brosse-rouleau standard: 1 Pièce(s)
Équipement
- Affichage de l'état du filtre
- Câble électrique enfichable: Standard
- Poignée
- Hauteur de poignée ajustable
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