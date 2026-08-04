Très facile à utiliser, équipé de série d'options ingénieuses et idéal pour les surfaces étendues avec une largeur de travail particulièrement importante : notre aspiro-brosseur pour moquettes CV 48/2 dispose de toutes les qualités dont vous avez besoin pour un nettoyage rapide, efficace et en douceur. Grâce à son faible poids en main, même les interventions prolongées sont possibles sans fatigue. Des accessoires intégrés à l'appareil garantissent un nettoyage en profondeur, même dans les renfoncements étroits et jusqu'aux bords. Des solutions élaborées, telles que le témoin lumineux signalant la nécessité de modifier le réglage de la brosse pour un ajustement exact de la brosse à la hauteur de la moquette ou le système d'extraction breveté pour un remplacement presque sans dégagement de poussière des sacs filtrants non tissés indéchirables, vous facilitent le travail. L'équipement du CV 48/2 est complété par un système de changement rapide pour le cordon d'alimentation ainsi que par la possibilité d'un remplacement de brosse sans outils. L'outil performant convient aux domaines d'utilisation les plus divers, de l'hôtellerie et de la gastronomie jusqu'aux locaux d'exposition en passant par le commerce de détail et les bâtiments publics.