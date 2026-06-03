CVS 65/1 Bp Pack
La CVS 65/1 Bp Pack est une balayeuse à batterie spécialement conçue pour le nettoyages des moquettes. Livrée avec sa batterie 36 Volts de grande autonomie, son chargeur et dotée d'un double système de filtration elle est idéale pour le nettoyage des surfaces de taille moyenne à grande.
Avec des résultats de nettoyage équivalents à ceux d'un aspiro-brosseur, la balayeuse à batterie CVS 65/1 Bp Pack est spécialement conçue pour le nettoyage des moquettes. Sa batterie amovible Lithium-Ion de 36 Volts offre une autonomie de balayage allant jusqu'à 60 min soit 1800 m² de moquette nettoyée sur une charge de batterie. Son système de double filtration avec préfiltre et filtre plissé plat avec revêtement PTFE est très performant et certifié pour les classes de poussières L et M. Avec un niveau sonore de seulement 56 dB(A), l'utilisation de la machine est possible même dans les zones sensibles au bruit. Le réglage précis de la pression du balai principal permet d'ajuster la machine en fonction du type de moquette, que ce soit un revêtement non tissé, du velours court, des moquettes bouclées ou des velours longs. Cela permet également de limiter l'usure du balai principal. La machine est livrée de série avec une batterie, un chargeur ainsi que d'un balai latéral pour un nettoyage au plus près des murs.
Caractéristiques et avantages
Fonctionnement sur batterie
- Jusqu'à 60 minutes de fonctionnement continu sur une seule charge de batterie.
Très faible niveau sonore
- Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit etpendant les horaires d'activités professionnelles.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Largeur de travail (mm)
|450
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|625
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1800
|Dépression (mbar)
|1
|Capacité de la cuve (l)
|20
|Puissance absorbée (W)
|300
|Niveau sonore (dB (A))
|56
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|7,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|40,7
|Poids emballage inclus (kg)
|47
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|980 x 675 x 1070
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie Power+ 36 V/7,5 Ah (1 unités)
- Chargeur: Chargeur rapide Batterie Power 36 V (1 unité)
- Sacs de rangement pour accessoires
Équipement
- Classe de poussières: M
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal réglable
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Domaines d'utilisation
- Santé
- Hôtels
- Aéroports