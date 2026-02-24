NT 50/1 Tact Te M ACD
Conçu pour de très grandes quantités de poussières fines respirables de classe M. Il est équipé d'une prise d'asservissement pour outils électroportatifs, d'un guidon réglable et de la certification ACD.
Grâce à son système de décolmatage automatique du filtre Tact commandé par capteur, le modèle NT 50/1 Tact Te M ACD élimine d'importantes quantités de poussières fines tout en garantissant une efficacité de filtration de 99,9 %. Cet appareil est homologué pour l'aspiration des poussières combustibles conformément à la nouvelle norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) et à la norme IEC 60335-2-69:2021. Sa puissance d'aspiration est contrôlée en continu par un capteur et le décolmatage du filtre est réglé en fonction des besoins. Sa cuve de 50 litres est robuste et permet de collecter de grandes quantités de poussières fines de classe M, d'importants déchets et de liquides. Maniable, il dispose de roulettes pivotantes en métal, d'un pare-chocs, et d'un guidon réglable. Pour l'aspiration directe de la poussière produite par des outils électroportatifs, l'appareil intègre une prise d'asservissement avec mise en marche automatique. Les poussières sont parfaitement aspirées au moyen du kit d'accessoires (flexible d'aspiration de 4 m, tubes d'aspiration en acier inoxydable, suceur large pour sol). Tous les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil grâce à un systèmede rangement innovant.
Caractéristiques et avantages
Décolmatage du filtre commandé par capteur TactGarantit une puissance d'aspiration maximum et une filtration efficace. Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins. Émissions sonores minimisées.
Efficacité de filtration prouvée de 99,9 %Protection de la santé contre les poussières fines respirables. Testé selon la classe de poussières M.
Certification ACDHomologué pour l'aspiration de poussières inflammables. Certifié conforme à la norme CEI 60335-2-69:2021. Sécurité accrue pour l'utilisateur.
Système antistatique complet avec accessoires électroconducteurs
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.
Prise d'asservissemnt pour outil électroportatif avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est facile à connecter à l'aspirateur.
- Simple d'utilisation grâce à la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Filtration par air de refroidissement
- Prolonge la durée de vie de la turbine.
Aspirateur de sécurité de la classe de poussière M
- Efficacité de filtration de 99,9 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.
Filtre plissé plat Wet & Dry
- Certifié pour la classe de poussière M. Taux de dépoussiérage : 99,9 %.
- Matériau en fibres PES avec revêtement PTFE : imputrescible et insensible à l'humidité.
- Pour l'aspiration des liquides, des poussières fines et des gros déchets.
Raccord pour outils électroportatifs
- Pour percer, scier ou poncer sans générer de poussières lors de l'utilisation d'outils électroportatifs.
- Livré avec un embout en caoutchouc et une bague rotative pour ajuster le débit d'air.
- Réglage de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Grande cuve de 50 litres
- Avec un guidon pratique et réglable pour faciliter le transport.
- Flexible de vidange intégré pour faciliter l'élimination de grandes quantités de liquides.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|50
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Matériau du câble électrique
|Caoutchouc
|Niveau sonore (dB (A))
|69
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|19
|Poids avec emballage (kg)
|24,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Coude: électro-conducteur
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Raccord pour outil électroportatif
- Flexible de vidange
- Guidon de transport
- Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière: 1 Pièce(s)
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Système antistatique
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
- Nettoyage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
- Classe de poussières: M
- Matériau de la cuve: Plastique
Videos
Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité de classe M pour toutes les applications pour poussières fines
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Pour l'aspiration des liquides et des saletés humides
- Pour l'aspiration de tout type de poussière minérale, de poussière de bois, de poussière céramique....
- Convient pour l'aspiration de poussières combustibles conformément à la norme ACD CEI 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 50/1 Tact Te M ACD
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.