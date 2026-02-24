Grâce à son système de décolmatage automatique du filtre Tact commandé par capteur, le modèle NT 50/1 Tact Te M ACD élimine d'importantes quantités de poussières fines tout en garantissant une efficacité de filtration de 99,9 %. Cet appareil est homologué pour l'aspiration des poussières combustibles conformément à la nouvelle norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) et à la norme IEC 60335-2-69:2021. Sa puissance d'aspiration est contrôlée en continu par un capteur et le décolmatage du filtre est réglé en fonction des besoins. Sa cuve de 50 litres est robuste et permet de collecter de grandes quantités de poussières fines de classe M, d'importants déchets et de liquides. Maniable, il dispose de roulettes pivotantes en métal, d'un pare-chocs, et d'un guidon réglable. Pour l'aspiration directe de la poussière produite par des outils électroportatifs, l'appareil intègre une prise d'asservissement avec mise en marche automatique. Les poussières sont parfaitement aspirées au moyen du kit d'accessoires (flexible d'aspiration de 4 m, tubes d'aspiration en acier inoxydable, suceur large pour sol). Tous les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil grâce à un systèmede rangement innovant.