NT 22/1 Ap L
L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre. Son faible poids et ses dimensions compactes en font l'outil idéal des artisans.
Grâce à ses dimensions compactes et sa construction robuste, l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est idéale pour une utilisation professionnelle et est plus particulièrement adapté aux applications mobiles dans le secteur de l'artisanat. Le NT 22/1 L élimine efficacement les liquides, les salissures grossières et les poussières fines. Il est équipé d'un filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Le décolmatage semi-automatique assure une qualité d'aspiration élevée et constante. Tous les accessoires peuvent être stockés sur la machine, évitant ainsi leur perte lors des déplacements.
Caractéristiques et avantages
Poids et dimensions réduits
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Filtre cartouche en PES insensible à l’humidité
- Possibilité de passer de l'aspiration sèche à l'aspiration humide sans sécher le filtre à cartouche PES.
- Filtre PES lavable.
Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machine
- Permet d’utiliser la totalité du volume de la cuve
- Gain de temps grâce à un intervalle plus long entre deux vidanges.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacité de la cuve (l)
|22
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1300
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6
|Niveau sonore (dB (A))
|71
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|5,7
|Poids avec emballage (kg)
|8,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 370 x 480
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.9 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non-tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 300 mm
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: PES
Équipement
- Nettoyage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: II
- Roulette avec frein
Domaines d'utilisation
- Appareil idéal pour les nettoyages légers à modérés, dans de nombreux domaines d’application
