Grâce à ses dimensions compactes et sa construction robuste, l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est idéale pour une utilisation professionnelle et est plus particulièrement adapté aux applications mobiles dans le secteur de l'artisanat. Le NT 22/1 L élimine efficacement les liquides, les salissures grossières et les poussières fines. Il est équipé d'un filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Le décolmatage semi-automatique assure une qualité d'aspiration élevée et constante. Tous les accessoires peuvent être stockés sur la machine, évitant ainsi leur perte lors des déplacements.