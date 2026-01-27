NT 70/3 Me Tc
Grâce à ses 3 turbines qui lui offrent toute la puissance nécessaire, l'aspirateur NT 70/3 est l'outil idéal pour tous les gros travaux. Il possède une cuve en inox basculante qui lui facilite les vidanges.
Équipé d'une grande cuve à déchets basculante de 70 litres, facilitant les vidanges lors des travaux, cet aspirateur eau et poussières NT 70/3 Me Tc est l'outil idéal pour les gros travaux. Doté de 3 moteurs fonctionnant chacun séparément ou en simultané, il offre une performance d'aspiration inégalée dans sa catégorie. Grâce à ses 2 grandes roues à l’arrière et ses 2 roues castor à l’avant, il est très maniable sur tous type de chantier. Son filtre cartouche permet une protection optimale de la turbine.
Caractéristiques et avantages
Rangement intégré des accessoiresBumper de protection et rangement intégré des accessoires
Guidon ergonomiquePoignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.
Cuve basculanteRapide et facile: Pour vider la cuve, celle-ci est simplement basculée en arrière.
Poignée ergonomique
- La poignée ergonomique –à l'avant en bas – facilite le maniement dans de nombreuses situations.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|3 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|70
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 3600
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau sonore (dB (A))
|83
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|29,9
|Poids avec emballage (kg)
|35,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|510 x 645 x 990
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Cuve basculante
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: Papier
- Flexible de vidange
- Cuve en acier inoxydable
- Guidon de transport
Équipement
- Classe de protection: II
- Roulette avec frein
Domaines d'utilisation
- Adapté pour l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 70/3 Me Tc
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.