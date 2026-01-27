Équipé d'une grande cuve à déchets basculante de 70 litres, facilitant les vidanges lors des travaux, cet aspirateur eau et poussières NT 70/3 Me Tc est l'outil idéal pour les gros travaux. Doté de 3 moteurs fonctionnant chacun séparément ou en simultané, il offre une performance d'aspiration inégalée dans sa catégorie. Grâce à ses 2 grandes roues à l’arrière et ses 2 roues castor à l’avant, il est très maniable sur tous type de chantier. Son filtre cartouche permet une protection optimale de la turbine.