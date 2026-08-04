B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Équipée de série d'une puissante batterie de 170 Ah et d'un chargeur embarqué : notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R. Appareil compact et maniable avec tête de brosse-disque.
Compacte, agile et fonctionnant sur batterie : notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R avec tête de brosse-disque et 75 centimètres de largeur de travail sait se montrer convaincante lors du nettoyage courant, même dans les espaces étriqués. Grâce à ses deux réservoirs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale et à son dosage de l'eau en fonction de la vitesse, elle vient aisément à bout des cycles de travail prolongés et offre jusqu'à 4500 m² de rendement surfacique par heure. Une puissante batterie de 170 Ah, associée à un chargeur correspondant, est intégrée au même titre que la fonction Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre ainsi que le système à clé KIK, qui permet une attribution individuelle de droits d'accès aux fonctions essentielles de la machine. En outre, la B 110 R offre une utilisation on ne peut plus simple grâce à ses éléments de commande à code couleurs et à son grand écran sur lequel l'ensemble des fonctions essentielles peut être paramétré dans plus de 30 langues. Pour augmenter le confort et la sécurité au travail, la machine est dotée d'un siège conducteur réglable en hauteur et de feux de circulation diurne bien visibles.
Caractéristiques et avantages
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesseRéduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente. La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique. Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Système à clé KIK innovantClés à code couleurs pour différents droits d'utilisation contre les erreurs de manipulation. Modes de nettoyage et autres fonctions préréglables pour chaque utilisateur. Adaptation optimale aux tâches individuelles de l'utilisateur respectif.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (kg)
|75
|Rayon de braquage (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|370
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration coudé
Équipement
- Remplissage automatique
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage