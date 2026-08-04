Compacte, agile et fonctionnant sur batterie : notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R avec tête de brosse-disque et 75 centimètres de largeur de travail sait se montrer convaincante lors du nettoyage courant, même dans les espaces étriqués. Grâce à ses deux réservoirs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale et à son dosage de l'eau en fonction de la vitesse, elle vient aisément à bout des cycles de travail prolongés et offre jusqu'à 4500 m² de rendement surfacique par heure. Une puissante batterie de 170 Ah, associée à un chargeur correspondant, est intégrée au même titre que la fonction Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre ainsi que le système à clé KIK, qui permet une attribution individuelle de droits d'accès aux fonctions essentielles de la machine. En outre, la B 110 R offre une utilisation on ne peut plus simple grâce à ses éléments de commande à code couleurs et à son grand écran sur lequel l'ensemble des fonctions essentielles peut être paramétré dans plus de 30 langues. Pour augmenter le confort et la sécurité au travail, la machine est dotée d'un siège conducteur réglable en hauteur et de feux de circulation diurne bien visibles.