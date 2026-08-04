Des cycles de travail prolongés et des rendements surfaciques jusqu'à 4 500 m² par heure sont possibles sans problème avec notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R. À cet effet, elle est dotée d'une puissante batterie de 170 Ah, associée à un chargeur intégré, d'un volume de 110 litres des réservoirs d'eau propre et d'eau sale ainsi que d'un dosage économique de l'eau en fonction de la vitesse. Avec une largeur de travail de 75 centimètres, le nettoyage s'effectue par le biais d'une technologie à brosse-rouleau fiable avec fonction de balayage intégrée. L'utilisation de l'appareil est également très simple. En plus de notre système à clé KIK innovant, destiné à prévenir les erreurs de manipulation, des éléments de commande à code couleurs, l'interrupteur EASY Operation, un afficheur configurable en plusieurs langues ainsi que la fonction Auto-Fill pratique, permettant de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre, garantissent un maniement très facile. Pour augmenter le confort et la sécurité au travail, la machine est dotée d'un siège conducteur réglable en hauteur et de feux de circulation diurne bien visibles.