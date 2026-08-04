B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
Fonctionnant sur batterie, notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R offre jusqu'à 4 500 m² de rendement surfacique par heure. Une batterie de 170 Ah ainsi qu'un chargeur sont intégrés de série.
Des cycles de travail prolongés et des rendements surfaciques jusqu'à 4 500 m² par heure sont possibles sans problème avec notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R. À cet effet, elle est dotée d'une puissante batterie de 170 Ah, associée à un chargeur intégré, d'un volume de 110 litres des réservoirs d'eau propre et d'eau sale ainsi que d'un dosage économique de l'eau en fonction de la vitesse. Avec une largeur de travail de 75 centimètres, le nettoyage s'effectue par le biais d'une technologie à brosse-rouleau fiable avec fonction de balayage intégrée. L'utilisation de l'appareil est également très simple. En plus de notre système à clé KIK innovant, destiné à prévenir les erreurs de manipulation, des éléments de commande à code couleurs, l'interrupteur EASY Operation, un afficheur configurable en plusieurs langues ainsi que la fonction Auto-Fill pratique, permettant de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre, garantissent un maniement très facile. Pour augmenter le confort et la sécurité au travail, la machine est dotée d'un siège conducteur réglable en hauteur et de feux de circulation diurne bien visibles.
Caractéristiques et avantages
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégréeEn aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection. Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets. Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesseRéduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente. La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique. Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression des brosses au sol (kg)
|75
|Rayon de braquage (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|370
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration coudé
Équipement
- Remplissage automatique
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Frein de stationnement
- Dispositif de prébalayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage