B 110 R Bp Pack 170Ah+R75

Fonctionnant sur batterie, notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R offre jusqu'à 4 500 m² de rendement surfacique par heure. Une batterie de 170 Ah ainsi qu'un chargeur sont intégrés de série.

Des cycles de travail prolongés et des rendements surfaciques jusqu'à 4 500 m² par heure sont possibles sans problème avec notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R. À cet effet, elle est dotée d'une puissante batterie de 170 Ah, associée à un chargeur intégré, d'un volume de 110 litres des réservoirs d'eau propre et d'eau sale ainsi que d'un dosage économique de l'eau en fonction de la vitesse. Avec une largeur de travail de 75 centimètres, le nettoyage s'effectue par le biais d'une technologie à brosse-rouleau fiable avec fonction de balayage intégrée. L'utilisation de l'appareil est également très simple. En plus de notre système à clé KIK innovant, destiné à prévenir les erreurs de manipulation, des éléments de commande à code couleurs, l'interrupteur EASY Operation, un afficheur configurable en plusieurs langues ainsi que la fonction Auto-Fill pratique, permettant de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre, garantissent un maniement très facile. Pour augmenter le confort et la sécurité au travail, la machine est dotée d'un siège conducteur réglable en hauteur et de feux de circulation diurne bien visibles.

Caractéristiques et avantages
Autolaveuse B 110 R Bp Pack 170Ah+R75: Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection. Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets. Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Autolaveuse B 110 R Bp Pack 170Ah+R75: Siège réglable en hauteur
Siège réglable en hauteur
Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Autolaveuse B 110 R Bp Pack 170Ah+R75: Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
Réduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente. La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique. Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
  • Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
  • Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
  • S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Avancement par traction Moteur de traction
Largeur de travail, brosses (mm) 750
Largeur de travail en aspiration (mm) 950
Réservoir eau propre / eau sale (l) 110 / 110
Rendement surfacique théorique (m²/h) 4500
Rendement surfacique pratique (m²/h) 3150
Batterie (V/Ah) 24 / 170
Autonomie de la batterie (h) max. 2,5
Temps de charge de la batterie (h) 7
Tension (raccordement secteur chargeur) (V) 100 - 230
Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz) 50 - 60
Franchissement de déclivités (%) 10
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 1200
Pression des brosses au sol (kg) 75
Rayon de braquage (mm) 1750
Consommation d'eau (l/min) max. 5,7
Niveau sonore (dB (A)) 59
Puissance absorbée (W) jusqu'à 2350
Poids total autorisé (kg) 650
Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au 2032-01-01
Poids sans accessoire (kg) 370
Dimensions (L × l × H) (mm) 1695 x 975 x 1315

Inclus dans la livraison

  • Batterie et chargeur intégrés
  • Suceur d'aspiration coudé

Équipement

  • Remplissage automatique
  • Traction puissante
  • Arrêt automatique de l'eau
  • Frein de stationnement
  • Dispositif de prébalayage intégré
  • Électrovanne
  • Système à deux réservoirs
  • Siège réglable en hauteur
  • Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
  • Feux de jour standard
  • Pare-chocs avant robuste
  • Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
  • Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
  • Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
  • Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit
  • Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
  • Interrupteur flotteur électrique et mécanique
  • Bouton de commande Easy Operation
Autolaveuse B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
Autolaveuse B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
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Domaines d'utilisation
  • Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
  • Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage
Accessoires
Détergents