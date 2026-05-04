B 150 R Bp Pack+170 Ah AGM+D 90
Autolaveuse aspirante autoportée B 150 R avec tête de brossage à disques d'une largeur de 90 cm, suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression, pare-chocs robuste, batterie de 170 Ah et des réservoirs de 150 l.
Parfaitement équipée, particulièrement facile et sûre d'utilisation, notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R s'illustre par d'excellents résultats de nettoyage avec des rendements surfaciques de 7 200 m²/h et 8 km/h de vitesse de travail. Un capteur d'angle de braquage assure une sécurité supplémentaire. Les réservoirs d'une contenance de 150 litres pour l'eau propre et l'eau sale – dont le dernier permet également un remplissage sécurisé et rapide grâce à la fonction Auto-Fill intégrée – assurent une capacité suffisante. Avec une largeur de travail de 90 centimètres, le nouveau suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression haut de gamme et la batterie de 170 Ah incluse, la machine est parfaitement parée pour les utilisations prolongées. Afin d'exclure les erreurs de manipulation, notre système à clé KIK breveté, permettant de prédéfinir des droits d'accès individuels, est également intégré. Pour protéger l'utilisateur et la machine lors des nettoyages en conditions difficiles, elle dispose en outre d'un pare-chocs robuste en acier ainsi que de grandes roulettes de protection et de feux de circulation diurne de série. Un mode particulièrement économe en énergie et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse vous permettent d'économiser de précieuses ressources.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de brossage à brosse-disque
- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu’il s’agit de nettoyer des sols lisses.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Chargeur intégré
- Aucun chargeur séparé requis.
- Manipulation confortable et aisée.
- Réglable sur différents types de batterie.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Réglage rapide et simple des paramètres.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Électrique
|Largeur de travail, brosses (mm)
|900
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|150 / 150
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|7200
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|5040
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|8
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (kg)
|94
|Rayon de braquage (cm)
|181
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2400
|Poids total autorisé (kg)
|957
|Poids sans accessoires (kg)
|218
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration coudé
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Auto-Fill
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique