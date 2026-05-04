Parfaitement équipée, particulièrement facile et sûre d'utilisation, notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R s'illustre par d'excellents résultats de nettoyage avec des rendements surfaciques de 7 200 m²/h et 8 km/h de vitesse de travail. Un capteur d'angle de braquage assure une sécurité supplémentaire. Les réservoirs d'une contenance de 150 litres pour l'eau propre et l'eau sale – dont le dernier permet également un remplissage sécurisé et rapide grâce à la fonction Auto-Fill intégrée – assurent une capacité suffisante. Avec une largeur de travail de 90 centimètres, le nouveau suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression haut de gamme et la batterie de 170 Ah incluse, la machine est parfaitement parée pour les utilisations prolongées. Afin d'exclure les erreurs de manipulation, notre système à clé KIK breveté, permettant de prédéfinir des droits d'accès individuels, est également intégré. Pour protéger l'utilisateur et la machine lors des nettoyages en conditions difficiles, elle dispose en outre d'un pare-chocs robuste en acier ainsi que de grandes roulettes de protection et de feux de circulation diurne de série. Un mode particulièrement économe en énergie et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse vous permettent d'économiser de précieuses ressources.