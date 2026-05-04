B 220 R Bp Pack DOSE Fleet+240 Ah Wet+Rins+AutD90
9 000 m² par heure nettoyés grâce à notre autolaveuse aspirante autoportée B 220 R. Cet appareil avec tête de brossage à disques et 90 cm de largeur de travail dispose d'une batterie de 240 Ah et d'un chargeur intégré.
Équipée d'un suceur d'aspiration puissant de dernière génération en aluminium moulé sous pression, d'une tête de brossage à disques avec 90 centimètres de largeur de travail, d'un capteur d'angle de braquage pour augmenter la sécurité à une vitesse de travail de 10 km/h et du système de dosage de détergent DOSE respectueux de l'environnement ainsi que du dosage de l'eau en fonction de la vitesse, notre autolaveuse aspirante autoportée compacte B 220 R s'illustre par d'excellents résultats de nettoyage. En outre, elle est extrêmement facile et sûre d'utilisation. Cela est entre autres garanti par le grand afficheur couleur en 30 langues et le système à clé KIK breveté, permettant d'attribuer différents droits d'accès aux différents utilisateurs et prévenant ainsi les erreurs de manipulation. Pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 220 litres, la fonction Auto-Fill fait partie de l'équipement au même titre que le système de rinçage automatique du réservoir pour un nettoyage confortable du réservoir d'eau sale. Un chargeur intégré facilite la recharge de la puissante batterie de 240 Ah. Pour une meilleure visibilité, des feux de circulation diurne sont en outre intégrés de série.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de brossage à brosse-disque
- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu’il s’agit de nettoyer des sols lisses.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système de rinçage du réservoir breveté
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Jusqu'à 70 % d'économie d'eau lors du nettoyage en comparaison avec un flexible d'eau courant.
- Meilleure hygiène.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Électrique
|Largeur de travail, brosses (mm)
|900 - 900
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|220 / 220
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|9000
|Type de batterie
|ne nécessite que peu d'entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|10
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180 - 180
|Pression des brosses au sol (kg)
|94
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|2400
|Poids total autorisé (kg)
|994
|Poids sans accessoires (kg)
|230
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration coudé
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé
Équipement
- Auto-Fill
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Pour les applications dans les halls de production ou de stockage, dans le secteur logistique et dans l'industrie lourde
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique