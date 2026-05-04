Équipée d'un suceur d'aspiration puissant de dernière génération en aluminium moulé sous pression, d'une tête de brossage à disques avec 90 centimètres de largeur de travail, d'un capteur d'angle de braquage pour augmenter la sécurité à une vitesse de travail de 10 km/h et du système de dosage de détergent DOSE respectueux de l'environnement ainsi que du dosage de l'eau en fonction de la vitesse, notre autolaveuse aspirante autoportée compacte B 220 R s'illustre par d'excellents résultats de nettoyage. En outre, elle est extrêmement facile et sûre d'utilisation. Cela est entre autres garanti par le grand afficheur couleur en 30 langues et le système à clé KIK breveté, permettant d'attribuer différents droits d'accès aux différents utilisateurs et prévenant ainsi les erreurs de manipulation. Pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 220 litres, la fonction Auto-Fill fait partie de l'équipement au même titre que le système de rinçage automatique du réservoir pour un nettoyage confortable du réservoir d'eau sale. Un chargeur intégré facilite la recharge de la puissante batterie de 240 Ah. Pour une meilleure visibilité, des feux de circulation diurne sont en outre intégrés de série.