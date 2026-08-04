B 300 RI Bp
La B 300 RI Bp sans émissions, dotée de réservoirs d'eau propre et d'eau sale de 300 l, permet un nettoyage écologique en un seul passage, balayage et brossage y compris. Configuration personnalisable.
Fonctionnant sur batterie pour une utilisation respectueuse de l'environnement et sans émissions, la machine autoportée combinée B 300 RI Bp se montre efficace lors du nettoyage en profondeur et du nettoyage courant des surfaces étendues. Au choix, vous pouvez opter pour des brosses latérales à suspension oscillante anticollision ou des plateaux de brossage latéraux à gauche et à droite. Ils permettent un nettoyage au plus près des bords et une augmentation de la largeur de travail à 1 755 millimètres. Parmi les options de configuration, vous trouverez également d'autres kits, par ex. Pare-chocs, Spotlight bleu et Toit de protection du conducteur. Deux brosses-rouleaux grand format, un réservoir à eau de 300 litres ainsi que le suceur d'aspiration large et courbé permettent un balayage et un lavage aspirant rapides et efficaces en un seul passage ainsi qu'un rendement surfacique maximal de 14 000 m²/h. Les déchets balayés peuvent ensuite être évacués très facilement avec un confort d'utilisation optimal par un vidage en hauteur. En outre, la B 300 RI Bp est également adaptée aux utilisations dans les conditions les plus rudes grâce à son cadre acier massif. L'association d'un revêtement par cataphorèse et par poudre assure une résistance optimale à la rouille. La configuration peut être complétée par des batteries plomb/acide de 805 Ah ainsi qu'un chargeur de 100 ampères et de nombreux autres accessoires.
Caractéristiques et avantages
Système de lavage et balayage en un seul passage
- Productivité doublée.
- Temps de travail réduit de moitié.
- Pas de prébalayage nécessaire.
Vidange hydraulique facile de la cuve à déchets
- Pratique pour l'utilisateur.
- Pas de contact direct avec les saletés.
- La cuve à déchets peut être vidée en position assise.
Balais et têtes de lavage latéraux sur les deux côtés de la machine
- Augmentation de la largeur de travail (1755 mm).
- Protège les machines et les bâtiments.
- Particulièrement robuste et durable.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|1045 - 1350
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1755
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1440
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|300 / 300
|Bac à déchets (l)
|180
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 14000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|10500
|Autonomie de la batterie (h)
|env. 4
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|460
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 12
|Poids total autorisé (kg)
|2635
|Poids sans accessoire (kg)
|1610
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration coudé
Équipement
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Frein de stationnement
- Dispositif de prébalayage intégré
- Fonction de prébalayage
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
Domaines d'utilisation
- Pour les utilisations dans les secteurs de la logistique et du transport
- Pour l'industrie (fonderie, cimenterie), la logistique et les entrepôts, les parkings et places de stationnement, la construction et les ports et aéroports