BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li

Compacte et simple d'utilisation, l'autolaveuse autoportée BD 50/70 R Bp Pack Classic dispose d'un volume de réseroir de 70 l, une tête de nettoyage à brosse disque et d'une batterie lithium-ion de 80 Ah pour une autonomie importante et une grande durée de vie.

L'autolaveuse autoportée à batterie lithium-ion BD 50/70 R Bp Pack Classic est compacte et maniable. Elle séduit par son excellent rapport qualité-prix, sa puissance de nettoyage, ses nombreux équipements et sa grande facilité d'utilisation. De format compact, elle constitue une alternative sérieuse à l'autolaveuse autotractée sans pour autant renoncer au confort. L'identification des commandes par code couleurs facilite considérablement la prise en main de la machine. Sa puissante batterie lithium-ion de 80 Ah peut être chargée à tout moment, pour une machine toujours prête à l'utilisation. Le système Home Base en option permet de faciliter le transport des accessoires de nettoyage, ainsi que les équipements complémentaires comme le support de sac à déchets ou le balai mop de prébalayage.

Caractéristiques et avantages
Autolaveuse BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li: Utilisation facile
Utilisation facile
Symboles explicites et commandes intuitives. Courte période de familiarisation avec la machine. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Autolaveuse BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li: Batterie lithium-ion durable
Batterie lithium-ion durable
Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire. Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau.
Autolaveuse BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li: Tête de lavage brosse-disque
Tête de lavage brosse-disque
Conception robuste avec une tête de lavage brosse-disque intégrée. Très bon rendement surfacique grâce à la grande largeur de travail. Changement de brosse via la pédale d'éjection.
Conception compacte
  • Machine extrêmement maniable.
  • Bonne visibilité des zones à nettoyer.
  • Transport aisé.
Accessoires en option : balai de prébalayage
  • Récupère les saletés sèches et favorise ainsi l’opération de nettoyage.
  • Contribue à prévenir le colmatage du flexible d’aspiration.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Avancement par traction Moteur de traction
Largeur de travail, brosses (mm) 510
Largeur de travail en aspiration (mm) 850
Réservoir eau propre / eau sale (l) 70 / 75
Rendement surfacique théorique (m²/h) 2805
Rendement surfacique pratique (m²/h) 2000
Type de batterie Lithium-Ion
Batterie (V/Ah) 25,6 / 90
Autonomie de la batterie (h) max. 2
Temps de charge de la batterie (h) 8
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 180
Pression des brosses au sol (g/cm²/kg) 13 / 20
Rayon de braquage (mm) 1650
Consommation d'eau (l/min) max. 2,3
Niveau sonore (dB (A)) 67
Puissance absorbée (W) 1400
Poids total autorisé (kg) 345
Poids sans accessoire (kg) 112
Dimensions (L × l × H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Inclus dans la livraison

  • Batterie
  • Avec batterie et chargeur
  • Suceur d'aspiration en V

Équipement

  • Traction puissante
  • Arrêt automatique de l'eau
  • Électrovanne
  • Système à deux réservoirs
  • Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
Autolaveuse BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
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