BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Compacte et simple d'utilisation, l'autolaveuse autoportée BD 50/70 R Bp Pack Classic dispose d'un volume de réseroir de 70 l, une tête de nettoyage à brosse disque et d'une batterie lithium-ion de 80 Ah pour une autonomie importante et une grande durée de vie.
L'autolaveuse autoportée à batterie lithium-ion BD 50/70 R Bp Pack Classic est compacte et maniable. Elle séduit par son excellent rapport qualité-prix, sa puissance de nettoyage, ses nombreux équipements et sa grande facilité d'utilisation. De format compact, elle constitue une alternative sérieuse à l'autolaveuse autotractée sans pour autant renoncer au confort. L'identification des commandes par code couleurs facilite considérablement la prise en main de la machine. Sa puissante batterie lithium-ion de 80 Ah peut être chargée à tout moment, pour une machine toujours prête à l'utilisation. Le système Home Base en option permet de faciliter le transport des accessoires de nettoyage, ainsi que les équipements complémentaires comme le support de sac à déchets ou le balai mop de prébalayage.
Caractéristiques et avantages
Utilisation facileSymboles explicites et commandes intuitives. Courte période de familiarisation avec la machine. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Batterie lithium-ion durableLongue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire. Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau.
Tête de lavage brosse-disqueConception robuste avec une tête de lavage brosse-disque intégrée. Très bon rendement surfacique grâce à la grande largeur de travail. Changement de brosse via la pédale d'éjection.
Conception compacte
- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité des zones à nettoyer.
- Transport aisé.
Accessoires en option : balai de prébalayage
- Récupère les saletés sèches et favorise ainsi l’opération de nettoyage.
- Contribue à prévenir le colmatage du flexible d’aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|510
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|70 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|2805
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2000
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,6 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Temps de charge de la batterie (h)
|8
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Rayon de braquage (mm)
|1650
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,3
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|1400
|Poids total autorisé (kg)
|345
|Poids sans accessoire (kg)
|112
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Inclus dans la livraison
- Batterie
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance