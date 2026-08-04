L'autolaveuse autoportée à batterie lithium-ion BD 50/70 R Bp Pack Classic est compacte et maniable. Elle séduit par son excellent rapport qualité-prix, sa puissance de nettoyage, ses nombreux équipements et sa grande facilité d'utilisation. De format compact, elle constitue une alternative sérieuse à l'autolaveuse autotractée sans pour autant renoncer au confort. L'identification des commandes par code couleurs facilite considérablement la prise en main de la machine. Sa puissante batterie lithium-ion de 80 Ah peut être chargée à tout moment, pour une machine toujours prête à l'utilisation. Le système Home Base en option permet de faciliter le transport des accessoires de nettoyage, ainsi que les équipements complémentaires comme le support de sac à déchets ou le balai mop de prébalayage.