BR 55/40 RS Bp Pack
L’autolaveuse autoportée à rouleaux BR 55/40 RS Bp Pack se distingue par sa compacité. Cette autolaveuse professionnelle est idéale pour le nettoyage des zones difficiles exigues.
En vraie professionnelle des petites surfaces, la BR 55/40 RS marie avec succès la vitesse de travail et le confort d’une autoportée avec la compacité et la maniabilité d’une autotractée. Avec un rayon de braquage de seulement 1,20 m et une largeur de 68 cm, elle pivote aisément sur elle-même et se faufile aussi bien dans les ascenseurs qu’entre les passages de caisse. Le conducteur dispose d’une vision à 360° de la zone de travail : les obstacles sont contournés facilement et la sécurité est accrue même dans les zones à fort trafic. Economique, la BR 55/40 40 RS est équipée du mode eco!efficiency. Résultat : une qualité de nettoyage irréprochable associée à une réduction de la consommation d’eau, de détergent et d’énergie. Ingénieuse, elle dispose du pré-balayage intégré et d’un système de remplissage du réservoir par raccord rapide. La position debout offre à l’opérateur un grand confort de conduite. Simple d’utilisation, la BR 55/40 RS dispose d’un bouton de commande unique.
Caractéristiques et avantages
Dimensions compactesVue dégagée pour un nettoyage précis. Les dimensions compactes permettent autant le passage dans des couloirs étroits, que le stockage et le transport faciles.
Avec fonction de prébalayageLes petits déchets sont jetés dans un conteneur par les deux rouleaux contra-rotatifs. Les petits déchets sont ramassés par les deux rouleaux afin de maintenir la puissance d'aspiration.
Utilisation facileFacile à utiliser. Le mode eco!efficiency permet d'économiser du temps, de l'énergie, de l'eau et du détergent.
Remplissage automatique en option.
- Connexion facile à la fourniture d'eau. La fourniture s'arrête automatiquement dès que le remplissage soit fini.
- Cela permet de gagner du temps et de s'occuper d'autre chose.
Mode éco
- Permet un gain de temps, d'énergie, d'eau et de détergent.
Commandes intuitives
- Un seul commutateur pour tous les changements. Pour une opération claire et simple, et un minimum de formation.
Passage rapide
- Raclettes et brosses peuvent être remplacés sans outils.
- La raclette peut être changée en quelques secondes
Extrêmement maniable
- Pour une bonne maniabilité et un grand rendement
Complètement dépliable
- Pour un accès facile aux réservoirs d'eau fraîche et d'eau sale ainsi qu'aux batteries.
- Le réservoir d'eau sale est amovible.
Avec batterie et chargeur
- Prêt à l'emploi : comprend de puissantes batteries au gel avec le chargeur correspondant pour une longue durée de vie.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|550
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|716
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|40 / 40
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|3025
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2200
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 76
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression des brosses au sol (kg/g/cm²)
|24 / 315
|Consommation d'eau (l/min)
|1,5
|Niveau sonore (dB (A))
|60
|Puissance absorbée (W)
|max. 1480
|Poids total autorisé (kg)
|330
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration coudé
- Batterie et chargeur intégrés
Équipement
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Fonction de prébalayage
- Système à deux réservoirs