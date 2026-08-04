B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
Avec sa batterie sans entretien de 170 Ah, l'autolaveuse autotractée à tête rouleaux de 60 l est idéale pour le nettoyage des surfaces de 1000 à 2500 m². Largement équipée, elle dispose, d'un système de dosage du détergent, du système KIK et de systèmes automatiques de remplissage et de nettoyage du réservoir.
L'autolaveuse autotractée B 60 W Bp Pack est équipée d'une batterie sans entretien de 170 Ah et du système de clé KIK permettant d'attribuer différents droits d'accès en fonction des profils d'utilisateurs et limiter les erreurs d'utilisation. Avec sa tête de nettoyage à brosses-rouleaux R 65 (largeur de travail 65 cm) et une vitesse de rotation des brosses pouvant atteindre 1200 tr/min, la machine est idéale pour le nettoyage des sols structurés jusqu'à 2500 mètres carrés. Les brosses sont rapides à mettre en place et à démonter. Le mode eco!efficiency prolonge considérablement l'autonomie de la batterie. Le système de rinçage automatique de la cuve d'eau sale évite tout contact avec la saleté et le système de remplissage automatique coupe l'arrivée d'eau une fois la cuve pleine. Son suceur d'aspiration en V d'une largeur de 900 millimètres assure une aspiration efficace de l'eau sale, y compris dans les virages.
Caractéristiques et avantages
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégréeRemplacement simple de la brosse en quelques secondes En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection. Extrêmement résistante
Traction puissanteManiable facilement grâce au réglage de vitesse continue (en avant et en arrière) La vitesse maximale peut être préréglée. Opération aux manettes.
Fonctionnalité Auto-fill inRemplissage aisé du réservoir par utilisation d'un tuyau, avec arrêt automatique lorsque le réservoir est plein. Gain de temps étant donné que d'autres tâches peuvent être accomplies en attendant.
Sélecteur EASY-Operation
- Utilisation d'une simplicité enfantine.
- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
Manipulation simple
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Simplifie l'utilisation et réduit le temps d'apprentissage.
Puissante batterie de 170 Ah avec chargeur embarqué
- Le chargeur intégré adapté augmente la durée de vie de la batterie.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation d'énergie réduite. Autonomie des batteries plus longues.
- En mode eco!efficiency, l'autolaveuse est silencieuse et donc idéale pour travailler dans des lieux tels que les hôpitaux ou les hôtels.
Système à clé KIK innovant
- Clé jaune pour l'utilisateur, clé grise pour le manager
- Plus aucune erreur de manipulation et une maîtrise des coûts d'exploitation.
- Paramètres optimaux pour les différentes exigences de nettoyage.
Système de rinçage du réservoir breveté
- Nettoyage facile et hygiénique du réservoir d'eau sale
Dosage du détergent DOSE
- Système de dosage du détergent intégré
- Dosage précis et homogène du détergent (réglable jusqu’à 3%).
- Aucune contamination du réservoir, vu qu'il est rempli uniquement d'eau propre.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail, brosses (mm)
|650
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|940
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|60 / 60
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|3900
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2340
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|600 - 1300
|Pression des brosses au sol (g/cm²)
|315
|Niveau sonore (dB (A))
|61
|Puissance absorbée (W)
|2100
|Poids total autorisé (kg)
|300
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1520 x 900 x 1160
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Système de dosage de détergent DOSE
- Traction puissante
- Système de réservoir à double paroi
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Remplissage automatique
- Type de lèvres d'aspiration: Résistant aux hydrocarbures
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Bouton de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Idéal pour le nettoyage courant dans les commerces, les magasins de bricolage, les centres commerciaux, l'industrie et les aéroports.
- Parfaite pour les techniciens de surface
- Idéale pour un nettoyage silencieux dans les environnements comme dans le secteur de la santé