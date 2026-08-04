Avec son format compact, la BD 35/15 C Classic offre une flexibilité, une facilité d'utilisation et une efficacité de nettoyage remarquables. Équipée d'une tête de nettoyage de 35 cm, la BD 35/15 C allie puissance de nettoyage et maniabilité importante. La BD 35/15 C a été développée spécialement pour les petites surfaces. Elle est idéale pour le nettoyage des espaces étroits et les pièces encombrées. Avec une hauteur de 68 cm, elle passe sous la plupart des tables et des meubles. Autre caractéristique pratique de la BD 35/15 C : le chargeur intégré. Ce dernier permet à l'utilisateur de recharger la machine n'importe où. Sa conception robuste et ses composants haut de gamme garantissent une longue durée de vie, même dans les environnements exigeants.