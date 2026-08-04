BD 35/15 C Classic Pack
Offrant une grande polyvalence, l'autolaveuse BD 35/15 C Classic est la solution parfaite pour les petits espaces. Son excellente maniabilité et ses dimensions compactes facilitent le nettoyage.
Avec son format compact, la BD 35/15 C Classic offre une flexibilité, une facilité d'utilisation et une efficacité de nettoyage remarquables. Équipée d'une tête de nettoyage de 35 cm, la BD 35/15 C allie puissance de nettoyage et maniabilité importante. La BD 35/15 C a été développée spécialement pour les petites surfaces. Elle est idéale pour le nettoyage des espaces étroits et les pièces encombrées. Avec une hauteur de 68 cm, elle passe sous la plupart des tables et des meubles. Autre caractéristique pratique de la BD 35/15 C : le chargeur intégré. Ce dernier permet à l'utilisateur de recharger la machine n'importe où. Sa conception robuste et ses composants haut de gamme garantissent une longue durée de vie, même dans les environnements exigeants.
Caractéristiques et avantages
Chargeur embarqué
- Chargeur multitension pour une recharge pratique, partout
- Compatible avec une vaste plage de tension
Dimensions compactes
- Bonne manœuvrabilité
- Se dégage facilement du mur
- Confort d'utilisation
Aspiration optimale
- Le suceur d'aspiration aspire l'eau de manière fiable, même dans les virages serrés.
- Sèche le sol immédiatement
Guidon de transport rabattable et réglable
- Design compact, réduisant l'encombrement lors du stockage
- Facile à transporter, rentre dans la plupart des véhicules
- Possibilité de réglage ergonomique en fonction de la taille de l'utilisateur.
Débit d'eau réglable
- Débit d'eau maximal de 1 l/min
- Réglable en fonction du type de sol et de l'encrassement
Tête de brossage facile d'accès
- Retrait de la brosse sans outil
- Maintenance facile après l'utilisation
Réservoir d'eau sale amovible
- Entretien facile
Mode eco!efficiency
- Consommation électrique réduite
- Niveau sonore plus faible
- Jusqu'à 25 % de durée d'utilisation en plus
Amélioration de l'approvisionnement en eau
- Conforme à la norme européenne
- Répartition plus uniforme de l'eau, améliorant la puissance de nettoyage
Afficheur
- Affichage de codes d'erreur et d'état, facilitant l'entretien
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail, brosses (mm)
|350
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|470
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|max. 15 / max. 15
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 1400
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|700
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|12 / 38
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Temps de charge de la batterie (h)
|nominale 10
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²)
|25
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 0,95
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|54
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|830 x 500 x 680
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues de transport
Équipement
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
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Domaines d'utilisation
- Entreprises de propreté
- Commerce de détail
- Hôtellerie
- Cafés-Restaurants
- Service public
- Santé
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