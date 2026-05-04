KM 100/120 R G
Machine autoportée polyvalente, la KM 100/120 R G est très confortable et simple d'utilisation grâce à sa vidange hydraulique en hauteur et son système de filtration à filtre rond efficace avec décolmatage automatique pour un balayage sans dégagement de poussière.
Qu'il s'agisse de surfaces extérieures très poussiéreuses ou d'espaces intérieurs, la balayeuse autoportée KM 100/120 R G s'illustre par sa grande polyvalence, ses excellents résultats de balayage et sa gamme d'accessoires variée pour répondre à toutes les exigences. Son balai principal flottant assure un balayage de qualité sur tous types de sols, même les plus irréguliers alors que le grand volume de la cuve à déchets de 120 litres, le balai latéral rétractable ainsi que sa vitesse de travail de 7 km/h permettent le balayage rapide des grandes surfaces. L'utilisation de la machine est facile et intuitive. Pour un maximum de confort, elle est équipée d'un système de vidange hydraulique en hauteur (jusqu'à 152 cm) et offre une excellente visibilité sur les surfaces à nettoyer. Un système à filtre rond, doté d'une grande surface filtrante de 6 m², permet un balayage continu, presque sans dégagement de poussière, et ce, peu importe la quantité de saletés ; en effet, le décolmatage automatique du filtre multiplie par deux sa durée de vie et protège la santé de l'utilisateur. Les kits disponibles en option permettent une grande adaptabilité de la machine pour répondre aux besoins clients les plus variés.
Caractéristiques et avantages
Productivité élevéeExcellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai. Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption. Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.
Utilisation confortable et sûreConfort de conduite élevé et vidange en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur. Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande. Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.
Grande surface filtrante avec décolmatage automatique du filtreDécolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt. Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre. Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Possibilité de contrôle simple et remplacement sans outils de tous les composants essentiels.
- Concept de capot intelligent pour un accès très facile à tous les composants de la machine.
Spécifications
Données techniques
|Avancement par traction
|Hydraulique
|Entraînement – puissance (kW)
|6,3
|Type d'entraînement
|Essence
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|7000
|Rendement surfacique max avec deux balais latéraux (m²/h)
|8890
|Largeur de travail (mm)
|730
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|1000
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1270
|Bac à déchets (l)
|120
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|7
|Surface filtrante (m²)
|6
|Poids (avec accessoires) (kg)
|572,9
|Poids, en état de marche (kg)
|570
|Poids emballage inclus (kg)
|575
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Inclus dans la livraison
- Filtre rond en polyester
- Roues, sur pneus
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal flottant
- Direction assistée
- Régulation du courant d’aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Compteur horaire de fonctionnement
- Fonction balayage, débrayable
- Pot catalytique
- Balai latéral à sortie automatique
- Balai latéral à commande pneumatique
- Kit Home Base en option
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
- Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles
- Adaptée aux applications dans les entrepôts extérieurs, aires de chargement et sur les chantiers