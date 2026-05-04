Qu'il s'agisse de surfaces extérieures très poussiéreuses ou d'espaces intérieurs, la balayeuse autoportée KM 100/120 R G s'illustre par sa grande polyvalence, ses excellents résultats de balayage et sa gamme d'accessoires variée pour répondre à toutes les exigences. Son balai principal flottant assure un balayage de qualité sur tous types de sols, même les plus irréguliers alors que le grand volume de la cuve à déchets de 120 litres, le balai latéral rétractable ainsi que sa vitesse de travail de 7 km/h permettent le balayage rapide des grandes surfaces. L'utilisation de la machine est facile et intuitive. Pour un maximum de confort, elle est équipée d'un système de vidange hydraulique en hauteur (jusqu'à 152 cm) et offre une excellente visibilité sur les surfaces à nettoyer. Un système à filtre rond, doté d'une grande surface filtrante de 6 m², permet un balayage continu, presque sans dégagement de poussière, et ce, peu importe la quantité de saletés ; en effet, le décolmatage automatique du filtre multiplie par deux sa durée de vie et protège la santé de l'utilisateur. Les kits disponibles en option permettent une grande adaptabilité de la machine pour répondre aux besoins clients les plus variés.