La balayeuse autoportée KM 85/50 R Bp Pack convainc de par son excellent équipement. La batterie et le chargeur de batterie sont fournis de série, de même qu'une brosse latérale avec réglage de la vitesse, un grand filtre antipoussière et un indicateur d'usure pour le balai principal clairement visible de l'extérieur. La conception très compacte de la machine garantit une grande maniabilité, ce qui permet également son utilisation dans des zones restreintes et encombrées. En outre, la balayeuse autoportée KM 85/50 R Bp Pack impressionne par des performances élevées à l'intérieur comme à l'extérieur. Son fonctionnement ainsi que son entretien sont extrêmement simples. Le remplacement du balai principal est possible sans outil. Le balai flottant n'a pas besoin d'être réajusté et il élimine efficacement la saleté des sols irréguliers. Les composants de la machine sont simples d'accès grâce à un couvercle doté d'une large ouverture et aucun outil n'est nécessaire pour l'ouvrir. L'utilisateur peut nettoyer le filtre à poussières depuis son siège. Des accessoires de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés avec le système Home Base intégré.