KM 90/60 R Bp Pack
La balayeuse autoportée KM 90/60 R Bp Pack est équipée d'un système de filtration avec décolmatage automatique, d'une batterie de 180 Ah et d'un chargeur intégré.
La balayeuse autoportée à batterie KM 90/60 R Bp Pack impressionne par sa facilité d'utilisation et sa grande maniabilité. Équipée d'un balai latéral, elle permet le balayage des espaces extérieurs et intérieurs comme les parkings, les centres logistiques ou usines de production. Les batteries de 180 Ah garantissent une grande autonomie à la machine. De plus, grâce au système EASY Operation, la KM 90/60 R Bp Pack est très simple à manipuler et dispose d'une zone de ramassage pratique ainsi que d'un kit Home Base, de sorte que les accessoires de nettoyage complémentaires puissent être également transportés sans aucun problème. Le système de nettoyage automatique du filtre circulaire est extrêmement efficace pour un balayage sans poussière et sans perte de puissance d'aspiration.
Caractéristiques et avantages
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtreA chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail. Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement. Remplacement du filtre sans outil.
Concept d'utilisation Easy OperationClaire et logique Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.
Kit Homebase pour une plus grande flexibilitéConnexions pratiques pour d'autres accessoires. Facile à transporter
Conception robuste et compacte
- Conçu pour durer, extrêmement fiable.
- Sécurité et maniabilité
- Accessoires supplémentaires peuvent êtres fixé solidement sur la machine.
Spécifications
Données techniques
|Avancement par traction
|Moteur courant continu
|Entraînement – puissance (kW)
|1,2
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|5400
|Rendement surfacique max avec deux balais latéraux (m²/h)
|6900
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|900
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1150
|Capacité de la batterie (Ah)
|180
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Bac à déchets (l)
|60
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|4
|Poids (avec accessoires) (kg)
|335
|Poids, en état de marche (kg)
|330
|Poids avec emballage (kg)
|336
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Inclus dans la livraison
- Filtre rond en polyester
- Batterie et chargeur intégrés
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal flottant
- Régulation du courant d’aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Témoin de l'état de charge
- Compteur horaire de fonctionnement
- Fonction balayage, débrayable
- Balai latéral à commande pneumatique
- Kit Home Base en option
Videos
Domaines d'utilisation
- Centre logistique
- Parkings à plusieurs étages
- Entrepôts et autres zones extérieures
- Complexes hôteliers
- Halls de production
- Parcs et parkings plus petits