La balayeuse autoportée à batterie KM 90/60 R Bp Pack impressionne par sa facilité d'utilisation et sa grande maniabilité. Équipée d'un balai latéral, elle permet le balayage des espaces extérieurs et intérieurs comme les parkings, les centres logistiques ou usines de production. Les batteries de 180 Ah garantissent une grande autonomie à la machine. De plus, grâce au système EASY Operation, la KM 90/60 R Bp Pack est très simple à manipuler et dispose d'une zone de ramassage pratique ainsi que d'un kit Home Base, de sorte que les accessoires de nettoyage complémentaires puissent être également transportés sans aucun problème. Le système de nettoyage automatique du filtre circulaire est extrêmement efficace pour un balayage sans poussière et sans perte de puissance d'aspiration.