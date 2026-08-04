KM 90/60 R G
Dotée d'un puissant moteur essence, la balayeuse autoportée compacte et robuste KM 90/60 R G est particulièrement adaptée pour les longs travaux de balayage en extérieur.
Équipée d'un puissant moteur à essence et d'un starter automatique pour un démarrage optimal, la balayeuse autoportée KM 90/60 R G est idéale pour les grandes surfaces de nettoyage en extérieur. Son système de nettoyage automatique du filtre circulaire est extrêmement efficace, garantissant un balayage sans poussière et sans perte de puissance d'aspiration. De plus, grâce au système EASY Operation et à sa conception compacte la KM 90/60 R G est très simple à manipuler et à manoeuvrer. Elle dispose d'une zone de ramassage pratique ainsi que d'un kit Home Base, de sorte que les accessoires de nettoyage complémentaires puissent être également transportés sans aucun problème
Caractéristiques et avantages
Conception robuste et compacteConçu pour durer, extrêmement fiable. Sécurité et maniabilité Accessoires supplémentaires peuvent êtres fixé solidement sur la machine.
Concept d'utilisation Easy OperationClaire et logique Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtreA chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail. Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement. Remplacement du filtre sans outil.
Kit Homebase pour une plus grande flexibilité
- Connexions pratiques pour d'autres accessoires.
- Facile à transporter
Spécifications
Données techniques
|Avancement par traction
|Moteur à quatre temps
|Entraînement – puissance (kW)
|6,6
|Type d'entraînement
|Essence
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|7200
|Rendement surfacique max avec deux balais latéraux (m²/h)
|9200
|Largeur de travail (mm)
|615
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|900
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1150
|Bac à déchets (l)
|60
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|8
|Surface filtrante (m²)
|4
|Poids (avec accessoires) (kg)
|265
|Poids, en état de marche (kg)
|265
|Poids avec emballage (kg)
|266
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Inclus dans la livraison
- Filtre rond en polyester
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal flottant
- Régulation du courant d’aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Compteur horaire de fonctionnement
- Fonction balayage, débrayable
- Balai latéral à commande pneumatique
- Kit Home Base en option
Videos
Domaines d'utilisation
- Centre logistique
- Parkings à plusieurs étages
- Entrepôts et autres applications à l'intérieur
- Complexes hôteliers
- Halls de production
- Parcs et parkings plus petits