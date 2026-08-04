Équipée d'un puissant moteur à essence et d'un starter automatique pour un démarrage optimal, la balayeuse autoportée KM 90/60 R G est idéale pour les grandes surfaces de nettoyage en extérieur. Son système de nettoyage automatique du filtre circulaire est extrêmement efficace, garantissant un balayage sans poussière et sans perte de puissance d'aspiration. De plus, grâce au système EASY Operation et à sa conception compacte la KM 90/60 R G est très simple à manipuler et à manoeuvrer. Elle dispose d'une zone de ramassage pratique ainsi que d'un kit Home Base, de sorte que les accessoires de nettoyage complémentaires puissent être également transportés sans aucun problème