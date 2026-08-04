KM 90/60 R G

Dotée d'un puissant moteur essence, la balayeuse autoportée compacte et robuste KM 90/60 R G est particulièrement adaptée pour les longs travaux de balayage en extérieur.

Équipée d'un puissant moteur à essence et d'un starter automatique pour un démarrage optimal, la balayeuse autoportée KM 90/60 R G est idéale pour les grandes surfaces de nettoyage en extérieur. Son système de nettoyage automatique du filtre circulaire est extrêmement efficace, garantissant un balayage sans poussière et sans perte de puissance d'aspiration. De plus, grâce au système EASY Operation et à sa conception compacte la KM 90/60 R G est très simple à manipuler et à manoeuvrer. Elle dispose d'une zone de ramassage pratique ainsi que d'un kit Home Base, de sorte que les accessoires de nettoyage complémentaires puissent être également transportés sans aucun problème

Caractéristiques et avantages
Balayeuse aspirante KM 90/60 R G: Conception robuste et compacte
Conception robuste et compacte
Conçu pour durer, extrêmement fiable. Sécurité et maniabilité Accessoires supplémentaires peuvent êtres fixé solidement sur la machine.
Balayeuse aspirante KM 90/60 R G: Concept d'utilisation Easy Operation
Concept d'utilisation Easy Operation
Claire et logique Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.
Balayeuse aspirante KM 90/60 R G: Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre
A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail. Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement. Remplacement du filtre sans outil.
Kit Homebase pour une plus grande flexibilité
  • Connexions pratiques pour d'autres accessoires.
  • Facile à transporter
Spécifications

Données techniques

Avancement par traction Moteur à quatre temps
Entraînement – puissance (kW) 6,6
Type d'entraînement Essence
Rendement surfacique max. (m²/h) 7200
Rendement surfacique max avec deux balais latéraux (m²/h) 9200
Largeur de travail (mm) 615
Largeur de travail avec un balai latéral (mm) 900
Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm) 1150
Bac à déchets (l) 60
Franchissement de déclivités (%) 18
Vitesse de travail (km/h) 8
Surface filtrante (m²) 4
Poids (avec accessoires) (kg) 265
Poids, en état de marche (kg) 265
Poids avec emballage (kg) 266
Dimensions (L × l × H) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Inclus dans la livraison

  • Filtre rond en polyester

Équipement

  • Décolmatage manuel du filtre
  • Décolmatage automatique du filtre
  • Balai principal flottant
  • Régulation du courant d’aspiration
  • Flap pour gros déchets
  • Balayage par projection
  • Traction marche avant
  • Traction marche arrière
  • Aspiration
  • Utilisation en extérieur
  • Compteur horaire de fonctionnement
  • Fonction balayage, débrayable
  • Balai latéral à commande pneumatique
  • Kit Home Base en option
Balayeuse aspirante KM 90/60 R G
Balayeuse aspirante KM 90/60 R G
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