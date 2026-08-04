La balayeuse autotractée industrielle au design compact KM 85/50 W Bp Pack s'illustre par son excellent équipement d'origine. Ainsi, la machine est par exemple fournie de série avec un frein à disque, une batterie et un chargeur. Le décolmatage du filtre plissé plat par système de double grattoir est très efficace et permet un travail pratiquement sans dégagement de poussière. Le balai principal flottant offre d'excellents résultats de nettoyage, même sur les sols inégaux ou en cas d'importantes quantités de déchets. L'utilisateur bénéficie d'un concept de commande très confortable et intuitif avec entraînement en marche avant et en marche arrière en poussant ou en tirant simplement sur le guidon. Le concept Kärcher Home Base permet également le transport d'outils de nettoyage complémentaires. La machine est robuste, avec son balai latéral désaxé et son châssis à double paroi. Elle est idéale pour les utilisations exigeantes. Le remplacement facile et sans outils, du balai principal et du filtre, associé à un rendement surfacique élevé de 3825 m²/h satisferont les exigences importantes des environnements industriels.