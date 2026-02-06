La balayeuse mécanique KM 70/20 C permet un nettoyage sans poussières et sans effort des surfaces intérieures et extérieures grâce à un filtre à poussières, au rouleau-balai et au balai latérale. Elle offre un rendement surfacique jusqu'à sept fois plus élevé que celui d'un balai. Le balai principal se règle sur six positions et assure un résultat de nettoyage optimal sur différents types de sols. Le timon réglable s'ajuste à toutes les morphologies et le kit Home Base permet le transport sur la machine d'équipements supplémentaires comme un seau et une pince à gros déchets. L'utilisateur peut ainsi également éliminer les déchets en plus de la poussière et de la saleté en une seule étape. Une fois le travail terminé, la KM 70/20 C se range sans prendre de place en position verticale de stationnement.