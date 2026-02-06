KM 70/30 C Bp 2SB
La balayeuse accompagnée KM 70/30 C est idéale pour le nettoyage des surfaces dures à l'intérieur et à l'extérieur. Ses balais entraînés électriquement et son système de filtration actif avec aspiration assurent le nettoyage sans dégagement de poussière.
La balayeuse accompagnée KM 70/30 C Bp rend le nettoyage des surfaces dures en intérieur et en extérieur simple et rapide. Le balai principal, les balais latéraux et le système d'aspiration actif sont entraînés électriquement, augmentant considérablement le confort de travail. Les utilisateurs peuvent balayer sans peine les coins et les zones difficiles d'accès avec beaucoup moins d'efforts. Le filtre plissé plat avec aspiration active réduit la formation de poussière même là où de grandes quantités de poussières fines sont absorbées et maintient l'environnement de travail propre. La pression du balai principal est réglable sur six niveaux, ce qui permet d'adapter la puissance de nettoyage aux différentes surfaces. L'espace de rangement sur le dessus de la machine permet d'embarquer un seau avec différents accessoires de nettoyage complémentaires, évitant ainsi les allez-retours et maximisant le rendement de nettoyage. Le changement des balais latéraux et du filtre se fait sans outil pour faciliter l'entretien de la machine. Appartenant à la plateforme batterie 36 V Battery Power+, la puissance de balayage est suffisante dans toutes les situations. La batterie lithium-ion est amovible pour faciliter le transport de la machine (batterie et le chargeur non inclus).
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion remplaçableL'autonomie de la batterie peut être choisie en fonction de la surface à nettoyer. Charges rapides et d'appoint pour des durées de fonctionnement prolongées et une productivité accrue. Affichage de l'autonomie de la batterie lors du balayage.
Filtre plissé plat avec aspiration activeRéduit la formation de poussière et assure un environnement de travail propre. Remplacement du filtre sans outil. Le décolmatage manuel du filtre assure le meilleur résultat de balayage, même en présence de poussières fines.
Tablette pratiqueOutils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord. Augmente l'efficacité et évite des déplacements supplémentaires. Les gros déchets peuvent être facilement collectés et éliminés.
Poignée réglable sur trois niveaux et repliable
- Le guidon rabattable permet un rangement dans peu d'espace.
- Réglable à la taille de l'opérateur.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Type d'entraînement
|manuel
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|3920
|Largeur de travail (mm)
|480
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|700
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|980
|Volume brut/net du conteneur (l)
|45 / 20
|Surface filtrante (m²)
|0,6
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Voltage (V)
|36
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6 Ah)
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|33,5
|Poids de l'emballage (kg)
|40,2
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Filtre à poussières fines
Équipement
- Entraînement balayage électrique
- Balai principal réglable
- Décolmatage manuel du filtre
- Timon rabattable
- Balayage par poussée
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- balai latéral relevable
- Hauteur des brosses ajustables en continue
- Poignée de transport
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
- Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
- Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles