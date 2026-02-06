La balayeuse accompagnée KM 70/30 C Bp rend le nettoyage des surfaces dures en intérieur et en extérieur simple et rapide. Le balai principal, les balais latéraux et le système d'aspiration actif sont entraînés électriquement, augmentant considérablement le confort de travail. Les utilisateurs peuvent balayer sans peine les coins et les zones difficiles d'accès avec beaucoup moins d'efforts. Le filtre plissé plat avec aspiration active réduit la formation de poussière même là où de grandes quantités de poussières fines sont absorbées et maintient l'environnement de travail propre. La pression du balai principal est réglable sur six niveaux, ce qui permet d'adapter la puissance de nettoyage aux différentes surfaces. L'espace de rangement sur le dessus de la machine permet d'embarquer un seau avec différents accessoires de nettoyage complémentaires, évitant ainsi les allez-retours et maximisant le rendement de nettoyage. Le changement des balais latéraux et du filtre se fait sans outil pour faciliter l'entretien de la machine. Appartenant à la plateforme batterie 36 V Battery Power+, la puissance de balayage est suffisante dans toutes les situations. La batterie lithium-ion est amovible pour faciliter le transport de la machine (batterie et le chargeur non inclus).