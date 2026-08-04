Adaptée pour de très grandes quantités de poussières et de gros déchets, la balayeuse industrielle sur batterie KM 105/180 R Bp Pack Classic se caractérise par une prise en main rapide. Compacte, elle se distingue dans les zones encombrées. Cette balayeuse autoportée dotée de commandes entièrement hydrauliques, convainc par sa robustesse. Les composants éprouvés et de haute qualité sont garants d'une longue durée de vie et de coûts de maintenance et entretien réduits. La balayeuse autoportée KM 105/180 R Bp Pack Classic est équipée de pneus en caoutchouc plein. L'idéal dans des environnements extrêmes. L'efficacité du balayage repose sur une filtration performante : système avec filtre à poches nettoyé à intervalles rapprochés par décolmatage automatique et efficace même dans des environnements extrêmement poussiéreux. Deux systèmes avec filtre plissé plat ou filtre rond sont également disponibles en option. Intuitive, la KM 105/180 R Bp Pack Classic se pilote à l'aide de leviers, sa maintenance est aisée tout comme le vidage en hauteur du bac à déchets.