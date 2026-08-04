KM 105/180 R Bp Pack Classic
La balayeuse autoportée industrielle à batterie KM 105/180 R Bp Pack Classic s'illustre par son format compact et robuste. Equipée de commandes hydrauliques, elle convient aussi bien pour les applications en intérieur qu'en extérieur.
Adaptée pour de très grandes quantités de poussières et de gros déchets, la balayeuse industrielle sur batterie KM 105/180 R Bp Pack Classic se caractérise par une prise en main rapide. Compacte, elle se distingue dans les zones encombrées. Cette balayeuse autoportée dotée de commandes entièrement hydrauliques, convainc par sa robustesse. Les composants éprouvés et de haute qualité sont garants d'une longue durée de vie et de coûts de maintenance et entretien réduits. La balayeuse autoportée KM 105/180 R Bp Pack Classic est équipée de pneus en caoutchouc plein. L'idéal dans des environnements extrêmes. L'efficacité du balayage repose sur une filtration performante : système avec filtre à poches nettoyé à intervalles rapprochés par décolmatage automatique et efficace même dans des environnements extrêmement poussiéreux. Deux systèmes avec filtre plissé plat ou filtre rond sont également disponibles en option. Intuitive, la KM 105/180 R Bp Pack Classic se pilote à l'aide de leviers, sa maintenance est aisée tout comme le vidage en hauteur du bac à déchets.
Caractéristiques et avantages
Conception robuste de la machine pour un travail en toute sécuritéMoteur de traction ainsi qu'entraînement entièrement hydrauliques du balai principal et du balai latéral. Durée de vie élevée des composants et de la machine. Le gyrophare de série améliore la sécurité de l'opérateur et de l'environnement de travail.
Balayage par pousséeExcellents résultats de balayage, même en présence de poussières fines. Ramassage sans effort des salissures grossières. Faible dégagement de poussières.
Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretienUtilisation intuitive à l'aide de leviers. Remplacement facile et sans outils du balai principal et du filtre. Accès aisé à tous les composants clés.
Système à filtre à poches performant
- Réduction efficace des émissions de poussières pendant le balayage.
- Également disponible avec un système avec filtre plissé plat ou avec filtre rond en option.
- Décolmatage extrêmement efficace pour une longue durée de vie.
Décolmatage automatique du filtre
- Le décolmatage régulier prolonge la durée de vie du filtre.
- Reduction des émissions de poussières, même dans des conditions extrêmes.
- Fonctionnement fiable avec tous les systèmes de filtration disponibles.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Électrique
|Avancement par traction
|Moteur courant continu
|Entraînement – puissance (V/kW)
|36 / 2,5
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|6300
|Largeur de travail (mm)
|780
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|1050
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1300
|Capacité de la batterie (Ah)
|240
|Tension de la batterie (V)
|36
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Bac à déchets (l)
|180
|Franchissement de déclivités (%)
|14
|Vitesse de travail (km/h)
|6
|Surface filtrante (m²)
|5,2
|Poids (avec accessoires) (kg)
|850
|Poids, en état de marche (kg)
|850
|Poids avec emballage (kg)
|850
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Inclus dans la livraison
- Filtre à poches
- Roues caoutchouc plein
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal réglable
- Balai principal flottant
- Régulation du courant d’aspiration
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Témoin de l'état de charge
- Compteur horaire de fonctionnement
- Fonction balayage, débrayable
- Balai latéral à sortie automatique
Domaines d'utilisation
- Idéale pour les interventions sur des sites de production, dans les entrepôts, les cours matériaux et et les plateformes logistiques ouvertes
- Adaptée aux applications dans les entrepôts extérieurs, aires de chargement et sur les chantiers
- Pour les interventions dans l'industrie métallurgique, l'industrie du bâtiment et l'industrie lourde