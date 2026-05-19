KM 130/300 R I D
La balayeuse industrielle KM 130/300 R I allie format robuste, utilisation facile et rendement de balayage élevé – elle est idéale pour les quantités importantes de saleté et les utilisations exigeantes.
Robuste, durable et idéale pour les utilisations en cas de quantités importantes de saleté et de poussière : la balayeuse industrielle KM 130/300 R I de Kärcher. Sa grande cuve à déchets et le puissant moteur diesel permettent également des nettoyages de grande envergure tandis que le cadre métallique solide et protecteur ainsi que la commande simple par levier sont parfaitement adaptés aux conditions rudes en milieu industriel. Équipée de série d'un système à filtre à poches performant et d'un réglage unique de la vitesse de rotation des brosses latérales pour un guidage optimal des matières balayées vers le rouleau-balai avec un minimum de tourbillons de poussière, la KM 130/300 R I garantit un balayage pratiquement sans dégagement de poussière, même dans les environnements très poussiéreux. Pour une facilité d'utilisation élevée, l'appareil dispose en outre d'un siège confort, de coffres de rangement pratiques, d'une possibilité de recharge par USB et de voyants de contrôle à LED pour l'état de fonctionnement. Des roues anticrevaison avec bandage en caoutchouc plein, des phares avant à LED et un gyrophare assurent la sécurité dans l'environnement de travail immédiat. De plus, divers kits sont disponibles pour adapter la machine aux tâches de nettoyage spécifiques ou augmenter davantage la sécurité.
Caractéristiques et avantages
Commande par levier simple et robusteCommande aisée de toutes les fonctions importantes par levier. Voyants de contrôle à LED pour l'état de fonctionnement. Commande pratique à 1 pédale avec inverseur pour la marche avant et arrière.
Vidage en hauteur hydrauliqueVidange du réservoir simple, sans contact et sécurisée. Vidage en hauteur sans effort jusqu'à 1,40 m de hauteur.
Réglage de la vitesse de rotation des brosses latéralesAcheminement optimal des matières balayées vers le rouleau-balai. Réduit efficacement les tourbillons de poussière lors du balayage. Exposition à la poussière nettement moindre pour l'utilisateur.
Ergonomie conviviale
- Siège confort agréable et ajustable à la taille de l'utilisateur.
- Permet des cycles de travail sans fatigue, même prolongés au besoin.
- Environnement de travail agréable grâce à la facilité d'accès des éléments de commande.
Filtre à poches étendu
- La surface filtrante étendue permet un balayage à faible dégagement de poussière.
- Décolmatage pratique du filtre via un moteur vibrant.
Entraînement entièrement hydraulique
- Nécessite très peu de maintenance et permet donc un gain de temps et une réduction des coûts.
- Technologie d'entraînement sans usure.
- Particulièrement durable malgré un environnement de travail rude.
Grande facilité d'entretien
- Système à filtre à poches facile d'accès.
- Technologie nécessitant peu de maintenance avec entraînement entièrement hydraulique et sans aucune électronique.
Propulsion arrière hydraulique avec pneus en caoutchouc plein
- Permet une bonne manœuvrabilité, même lorsque l'espace est restreint.
- Pneus anticrevaison en caoutchouc plein, résistants aux objets pointus.
Balayage par poussée
- Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
- Faible dispersion de poussières.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|Moteur à quatre temps
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Entraînement – puissance (kW)
|15,8
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|13000
|Largeur de travail (mm)
|1000
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|1300
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1550
|Bac à déchets (l)
|300
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|10
|Surface filtrante (m²)
|7,8
|Charge (kg)
|477
|Poids (avec accessoires) (kg)
|970
|Poids, en état de marche (kg)
|970
|Poids emballage inclus (kg)
|970
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Inclus dans la livraison
- Filtre à poches
- Roues caoutchouc plein
Équipement
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal flottant
- Direction assistée
- Régulation du courant d’aspiration
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Compteur horaire de fonctionnement
- Fonction balayage, débrayable
- Ajustement automatique de la pression du balai
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