Le chariot Hotel Classic I passe aisément dans les espaces restreints tels que les ascenseurs ou les couloirs d'hôtel. À cet effet, il est doté de 5 roues de 125 millimètres à fixation pivotante. Ce chariot d'hôtel robuste permet de nettoyer et d'approvisionner jusqu'à 15 chambres et offre une utilisation très ergonomique qui ménage le dos. Un support pour sacs poubelle de 120 litres relevable fournit un volume suffisant pour collecter les déchets tandis que 3 compartiments en bois facilitent le transport et l'accès aux ustensiles de nettoyage et autres produits. Des matériaux inoxydables garantissent une longue durée de vie et des surfaces lisses facilitent le nettoyage du chariot au besoin.