D'une conception particulièrement haut de gamme et aisé à manœuvrer dans les espaces exigus, même lorsqu'il est très chargé : le chariot Hotel Premium I se distingue par une ergonomie optimale, des matériaux inoxydables, un format robuste et une longue durée de vie. Résistant aux chocs, grâce à 4 roues pivotantes de 125 millimètres munies de pare-chocs, et doté d'un excellent équipement, ce chariot d'hôtel est parfait pour le nettoyage et l'approvisionnement de 6 à 8 chambres. Mais ce n'est pas tout : le nettoyage du chariot en lui-même est aussi particulièrement facile étant donné qu'il est entièrement constitué de surfaces lisses. L'équipement de série comprend également un support pour sacs poubelle de 120 litres.