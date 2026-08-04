Chariot de nettoyage Premium I pour l’hôtellerie
Chariot haut de gamme Hotel Premium I pour 6 à 8 chambres. Chariot d'hôtel avec support pour sacs poubelle de 120 l relevable et roues de 125 mm munies de pare-chocs. Facile à manœuvrer, même très chargé.
D'une conception particulièrement haut de gamme et aisé à manœuvrer dans les espaces exigus, même lorsqu'il est très chargé : le chariot Hotel Premium I se distingue par une ergonomie optimale, des matériaux inoxydables, un format robuste et une longue durée de vie. Résistant aux chocs, grâce à 4 roues pivotantes de 125 millimètres munies de pare-chocs, et doté d'un excellent équipement, ce chariot d'hôtel est parfait pour le nettoyage et l'approvisionnement de 6 à 8 chambres. Mais ce n'est pas tout : le nettoyage du chariot en lui-même est aussi particulièrement facile étant donné qu'il est entièrement constitué de surfaces lisses. L'équipement de série comprend également un support pour sacs poubelle de 120 litres.
Caractéristiques et avantages
Ergonomie optimaleUtilisation très simple et confortable pour le dos en position debout. Accès confortable aux sacs poubelle et aux ustensiles.
Haute qualitéMatériaux inoxydables haut de gamme et format très robuste, résistant aux chocs.
Nettoyage hygiénique du chariotSurfaces lisses facilitant le nettoyage du chariot au besoin.
Manœuvrabilité hors pair
- Les quatre roues pivotantes permettent une excellente maniabilité dans un espace restreint.
Excellent équipement
- Avec support pour sacs poubelle de 120 litres.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Capacité de collecte de déchets (l)
|120
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|27,4
|Poids de l'emballage (kg)
|30,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1130 x 640 x 1425
|Dimensions (emballé) (mm)
|1130 x 640 x 1425