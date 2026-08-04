Trolley Hotel Premium II

Des roues de 125 mm munies de pare-chocs permettent une bonne manœuvrabilité du chariot Hotel Premium II avec support pour sacs poubelle, même lorsque celui-ci est très chargé. Chariot d'hôtel pour 10 à 12 chambres.

Conçu pour le nettoyage et l'approvisionnement de 10 à 12 chambres, le chariot Hotel Premium II séduit par sa qualité et ses fonctionnalités exceptionnelles. Des matériaux inoxydables haut de gamme et des surfaces lisses pour faciliter son nettoyage constituent la base de ce chariot d'hôtel robuste. Ce concept global abouti est complété par une ergonomie optimale et 4 roues pivotantes qui facilitent les manœuvres aux agents d'entretien dans les espaces exigus, même lorsque le chariot est très chargé. De plus, les roues sont équipées de pare-chocs grâce auxquels le chariot Hotel Premium II résiste parfaitement aux chocs.

Caractéristiques et avantages
Trolley Hotel Premium II: Ergonomie optimale
Ergonomie optimale
Utilisation très simple et confortable pour le dos en position debout. Accès confortable aux sacs poubelle et aux ustensiles.
Trolley Hotel Premium II: Haute qualité
Haute qualité
Matériaux inoxydables haut de gamme et format très robuste, résistant aux chocs.
Trolley Hotel Premium II: Nettoyage hygiénique du chariot
Nettoyage hygiénique du chariot
Surfaces lisses facilitant le nettoyage du chariot au besoin.
Manœuvrabilité hors pair
  • Les quatre roues pivotantes permettent une excellente maniabilité dans un espace restreint.
Excellent équipement
  • Avec support pour sacs poubelle de 120 litres.
Spécifications

Données techniques

Programme PREMIUM
Capacité de collecte de déchets (l) 120
Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoire (kg) 46,8
Poids de l'emballage (kg) 51,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 1540 x 640 x 1425
Dimensions (emballé) (mm) 930 x 540 x 291
Accessoires