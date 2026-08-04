Conçu pour le nettoyage et l'approvisionnement de 10 à 12 chambres, le chariot Hotel Premium II séduit par sa qualité et ses fonctionnalités exceptionnelles. Des matériaux inoxydables haut de gamme et des surfaces lisses pour faciliter son nettoyage constituent la base de ce chariot d'hôtel robuste. Ce concept global abouti est complété par une ergonomie optimale et 4 roues pivotantes qui facilitent les manœuvres aux agents d'entretien dans les espaces exigus, même lorsque le chariot est très chargé. De plus, les roues sont équipées de pare-chocs grâce auxquels le chariot Hotel Premium II résiste parfaitement aux chocs.