Chariot de nettoyage Classic II

Chariot Classic II pour un nettoyage courant rapide. Chariot de nettoyage avec module de collecte de déchets, presse d'essorage à mâchoires pratique, 2 seaux de 15 l et 2 seaux de 6 l à code couleurs.

Le chariot Classic II permet un travail sans fatigue. Équipé d'une presse d'essorage très robuste et ergonomique à la fois, ce chariot de nettoyage économique est idéal pour le nettoyage courant quotidien. Il comprend 2 seaux de 6 litres et 2 seaux de 15 litres ainsi qu'un module de collecte de déchets aux dimensions généreuses permettant d'éliminer rapidement les déchets à ramasser. Quatre roues pivotantes assurent un maniement aisé tandis que le cadre acier peint garantit une longue durée de vie.

Caractéristiques et avantages
Haute qualité
  • Matériaux de haute qualité et conception légère, extrêmement robuste.
Ergonomie optimale
  • Mécanisme de torsion efficace sans mal de dos.
Manœuvrabilité hors pair
  • Les quatre roues pivotantes permettent une excellente maniabilité dans un espace restreint.
Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Matériau Acier, revêtement plastique / PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoire (kg) 14,1
Poids de l'emballage (kg) 16,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 1070 x 660 x 1120
Dimensions (emballé) (mm) 1070 x 660 x 1120
Accessoires