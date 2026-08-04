Chariot de nettoyage Classic II
Chariot Classic II pour un nettoyage courant rapide. Chariot de nettoyage avec module de collecte de déchets, presse d'essorage à mâchoires pratique, 2 seaux de 15 l et 2 seaux de 6 l à code couleurs.
Le chariot Classic II permet un travail sans fatigue. Équipé d'une presse d'essorage très robuste et ergonomique à la fois, ce chariot de nettoyage économique est idéal pour le nettoyage courant quotidien. Il comprend 2 seaux de 6 litres et 2 seaux de 15 litres ainsi qu'un module de collecte de déchets aux dimensions généreuses permettant d'éliminer rapidement les déchets à ramasser. Quatre roues pivotantes assurent un maniement aisé tandis que le cadre acier peint garantit une longue durée de vie.
Caractéristiques et avantages
Haute qualité
- Matériaux de haute qualité et conception légère, extrêmement robuste.
Ergonomie optimale
- Mécanisme de torsion efficace sans mal de dos.
Manœuvrabilité hors pair
- Les quatre roues pivotantes permettent une excellente maniabilité dans un espace restreint.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Matériau
|Acier, revêtement plastique / PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|14,1
|Poids de l'emballage (kg)
|16,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Dimensions (emballé) (mm)
|1070 x 660 x 1120