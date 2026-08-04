Grâce à sa vaste capacité de transport et à son grand module de collecte de déchets, le chariot économique Classic IV est non seulement adapté au nettoyage courant quotidien mais également idéal pour l'approvisionnement et la collecte des déchets dans les immeubles. Afin de réduire au strict minimum l'effort physique à fournir par les agents d'entretien, le chariot de nettoyage a été doté d'une presse d'essorage à mâchoires aussi haut de gamme qu'ergonomique. De plus, le maniement du chariot Classic IV est un jeu d'enfant grâce à ses 4 roues pivotantes. L'équipement de série inclut également 4 seaux de 6 litres et 2 seaux de 15 litres à code couleurs. Le cadre acier robuste et peint garantit en outre une longue durée de vie.