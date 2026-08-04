Robuste, léger et anticorrosion : notre chariot de lavage composé à 100 % de polypropylène s'illustre par ses matériaux haut de gamme et ses équipements. Ces derniers comprennent une presse d'essorage à mâchoires facile d'utilisation, des roues de 80 millimètres, des pare-chocs ainsi qu'un seau de 25 litres de couleur bleue. La poignée de poussée latérale permet en outre un maniement particulièrement facile du chariot mobile à seau unique, même dans les espaces restreints.