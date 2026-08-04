Chariot mobile avec seau simple avec presse 25 l
Chariot mobile à seau unique protégé de la corrosion, composé à 100 % de polypropylène, avec presse d'essorage à mâchoires facile d'utilisation et grand seau bleu de 25 l.
Notre chariot de lavage garantit une mobilité maximale lors du nettoyage grâce à des roues de 80 millimètres et à des pare-chocs protecteurs intégrés. Le chariot mobile à seau unique avec presse d'essorage à mâchoires facile d'utilisation et seau bleu de 25 litres est fabriqué à 100 % en polypropylène, peut ainsi être nettoyé de manière très hygiénique et recyclé de manière écologique. Le châssis de base monobloc garantit un faible poids et une robustesse maximale.
Caractéristiques et avantages
Léger et robuste
- Châssis de base monobloc pour un faible poids et une robustesse maximale.
Compatibilité élevée
- Compatible avec les systèmes à poches et rabats courants.
Eco-responsable
- Composé à 100 % de polypropylène et par conséquent entièrement recyclable.
Presse d'essorage à mâchoires ergonomique
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|5,6
|Poids de l'emballage (kg)
|6,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|530 x 430 x 910
|Dimensions (emballé) (mm)
|530 x 430 x 910
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide