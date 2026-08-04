Balai PVC 60 cm
Balai (60 cm) Balai avec support en bois, poils en PVC rigides, et support manche en métal Balais industriels. Idéal pour tout type de saleté et de surface
Balai d'une largeur de 60 centimètres, parfait pour l'élimination des déchets en vrac à l'intérieur et à l'extérieur, avec monture en bois et poils durs résistants en PVC. Le filetage intégré permet de monter un manche en bois compatible de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Programme
|CLASSIC
|Largeur de travail (cm)
|60
|Matériau
|PVC / Bois / Acier, zingué
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|1
|Longueur (mm)
|600
Domaines d'utilisation
- Balayage