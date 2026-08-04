Balai PVC 60 cm

Balai (60 cm) Balai avec support en bois, poils en PVC rigides, et support manche en métal Balais industriels. Idéal pour tout type de saleté et de surface

Balai d'une largeur de 60 centimètres, parfait pour l'élimination des déchets en vrac à l'intérieur et à l'extérieur, avec monture en bois et poils durs résistants en PVC. Le filetage intégré permet de monter un manche en bois compatible de Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Type de saleté Salissures non adhérentes
Programme CLASSIC
Largeur de travail (cm) 60
Matériau PVC / Bois / Acier, zingué
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 1
Longueur (mm) 600
Balai PVC 60 cm
Domaines d'utilisation
  • Balayage
Accessoires