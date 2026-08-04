Frange Uni Junior Soft Band, 35 cm

Frange en microfibre blanche et bandes vertes en fibre brossée avec une action intensive, dos en TNT.

Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec seau avec presse Uni Bucket. Idéal pour les sols intérieurs lisses ou antidérapants avec de la saleté grasse.

Spécifications

Données techniques

Matériau PET
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,2
Dimensions (l x L) (mm) 350 x 100
Dimensions (emballé) (mm) 350 x 100 x 360

Équipement

  • Connexion Lampo
Frange Uni Junior Soft Band, 35 cm
Domaines d'utilisation
  • Surface - Nettoyage à sec
Accessoires