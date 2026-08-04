Frange Uni Junior Soft Band, 35 cm
Frange en microfibre blanche et bandes vertes en fibre brossée avec une action intensive, dos en TNT.
Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec seau avec presse Uni Bucket. Idéal pour les sols intérieurs lisses ou antidérapants avec de la saleté grasse.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PET
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|350 x 100
|Dimensions (emballé) (mm)
|350 x 100 x 360
Équipement
- Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
- Surface - Nettoyage à sec