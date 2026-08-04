Tête de loup en C, ECO! Balai à toiles d'araignée 97–184 cm
Balai muni d'une brosse coudée pour enlever efficacement les toiles d'araignée, la poussière sur les tuyaux etc.
Tête de loup pour le dépoussiérage des surfaces difficiles à atteindre Idéal pour éliminer les toiles d'araignées, la poussière sur les tuyaux etc. Compatible avec le systeme jack LAMPO pour une fixation rapide
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD / CLASSIC
|Matériau
|PVC / Aluminium / PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,7
|Poids de l'emballage (kg)
|1,5
|Dimensions (l x L) (mm)
|100 x 300
|Dimensions (emballé) (mm)
|1050 x 200 x 155
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Domaines d'utilisation
- Surface - Nettoyage à sec