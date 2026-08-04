Tête de loup en C, ECO! Balai à toiles d'araignée 97–184 cm

Balai muni d'une brosse coudée pour enlever efficacement les toiles d'araignée, la poussière sur les tuyaux etc.

Tête de loup pour le dépoussiérage des surfaces difficiles à atteindre Idéal pour éliminer les toiles d'araignées, la poussière sur les tuyaux etc. Compatible avec le systeme jack LAMPO pour une fixation rapide

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD / CLASSIC
Matériau PVC / Aluminium / PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,7
Poids de l'emballage (kg) 1,5
Dimensions (l x L) (mm) 100 x 300
Dimensions (emballé) (mm) 1050 x 200 x 155
Tête de loup en C, ECO! Balai à toiles d'araignée 97–184 cm
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Domaines d'utilisation
  • Surface - Nettoyage à sec
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