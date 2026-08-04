Avec une puisance disponible jusqu'à 130cv, le Holder série S est le porte-outils parmis les plus puissants du marché. Le changement rapide d'equipements de voiries hivernales,de balayage ou d'entretien des espaces verts est simple,sûr et rapide. La capacité de 2,7T du relevage avant normalisé (CAT II) , la prise de force mécanique et la prise de force hydraulique offrant un débit max. de 120l, permettent les utilisations les plus exigeantes.Avec Le relevage avant tridimensionnel, la position de l'accessoire peut être ajusté avec force et précision, de plus le système d'amortissement en mode transport assure le confort, la securité et les respect des outils attelés. . Une transmission intégrale permanente offre une force de traction et un contact avec le sol constants tandis qu'un blocage différentiel mécanique garantit une transmission uniforme des forces sur les deux essieux pendant les missions extrêmes. La traction Dual Drive se charge d'une alternance optimale entre traction hydrostatique et mécanique. La sécurité lors des demi-tours en pente, du franchissement des rebords de trottoir et de l'utilisation de grands accessoires portés qui ont un centre de gravité haut est assurée par une compensation hydrostatique de la charge des roues. Également disponible avec une cabine 2 places.