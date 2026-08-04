HOLDER S 130
Robustes, performants, tout terrain : les véhicules porte-outils multifonction de la gamme S sont de véritables concentrés de puissance – conçus pour une utilisation toute l'année dans les conditions les plus rudes.
Avec une puisance disponible jusqu'à 130cv, le Holder série S est le porte-outils parmis les plus puissants du marché. Le changement rapide d'equipements de voiries hivernales,de balayage ou d'entretien des espaces verts est simple,sûr et rapide. La capacité de 2,7T du relevage avant normalisé (CAT II) , la prise de force mécanique et la prise de force hydraulique offrant un débit max. de 120l, permettent les utilisations les plus exigeantes.Avec Le relevage avant tridimensionnel, la position de l'accessoire peut être ajusté avec force et précision, de plus le système d'amortissement en mode transport assure le confort, la securité et les respect des outils attelés. . Une transmission intégrale permanente offre une force de traction et un contact avec le sol constants tandis qu'un blocage différentiel mécanique garantit une transmission uniforme des forces sur les deux essieux pendant les missions extrêmes. La traction Dual Drive se charge d'une alternance optimale entre traction hydrostatique et mécanique. La sécurité lors des demi-tours en pente, du franchissement des rebords de trottoir et de l'utilisation de grands accessoires portés qui ont un centre de gravité haut est assurée par une compensation hydrostatique de la charge des roues. Également disponible avec une cabine 2 places.
Caractéristiques et avantages
Grande variéte de types de véhicules, d'options évolutivesUtilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants. Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés. Le système de démontage rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne.
Cabine ergonomique et confortableCabine confortable et ergonomique offrant une vision panoramique optimale. Trois variantes de siège : siège individuel, 2 sièges ou siège mobile.
Accès facile à des fins d'entretienLes opérations d'entretien quotidiennes sont possibles sans démontage des accessoires. La berce hydraulique au dessus du compartiment moteur peut être basculé même en présence d'un accessoire porté. Parties latérales pivotantes/basculantes à droite et à gauche.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|4 roues motrices
|Constructeur du moteur
|Deutz
|Puissance du moteur (kW)
|95
|Cylindrée (cm³)
|3621
|Cylindre
|4
|Norme d'émission moteur
|Stage V
|Réservoir de fioul (l)
|84
|Vitesse de déplacement (km/h)
|40
|Vitesse de travail (km/h)
|20
|Empattement (mm)
|1827
|Poids total autorisé (kg)
|5500
|Poids sans accessoire (kg)
|3100
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|3921 x 1360 x 2233
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation en toute saison
Videos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'entretien des espaces verts, au service hivernal ainsi qu'au balayage et au lavage