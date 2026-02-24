HD 18/50-4 Cage Advanced
Le nettoyeur très haute pression eau froide HD 18/50-4 Cage Advanced, avec moteur électrique et soupape de réduction de pression, offre une flexibilité maximale pour des applications variées
Bénéficiant d'un excellent équipement, le nettoyeur très haute pression à eau froide HD 18/50-4 Cage Advanced est idéal pour les applications les plus diverses dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment et du transport. Avec une pression de service de 500 bar, un débit d'eau de 30 l/minute et une puissance moteur de 30 kW, même les gros volumes de saletés et les dépôts tenaces sont éliminés fiablement. Une soupape de réduction de pression réduit la pression dans le flexible et la pompe afin d'amortir les chocs lorsque la poignée pistolet est fermée. Elle protège la machine et réduit automatiquement la pression évitant ainsi les pics de surpression. Compact et mobile, le nettoyeur très haute pression HD 18/50-4 Cage Advanced est équipé d'une cage très robuste protégeant les organes de la machine, de quatre grandes roues et d'un crochet permettant le chargement par grue. Le bouton unique de commande facilite l'utilisation de la machine.
Caractéristiques et avantages
Soupape de décompression
- La soupape de dépression réduit la pression dans le flexible haute pression et la pompe. Elle protège ainsi le nettoyeur des pics de surpression à chaque relâchement de la poignnée.
- Démarrage plus souple pour l'utilisateur grâce à une augmentation très progressive de la pression lorsque la poignée est activée.
- Amélioration significative de la manipulation. Par exemple, le passage d'une zone de travail à l'autre est facilité.
Haute mobilité
- Les grandes roues et le centre de gravité équilibré assurent une grande mobilité et une stabilité de l’appareil malgré sa taille.
- Pratique, le crochet pour le transport facilite le déplacement, même sur terrains accidentés.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Débit d'eau (l/h)
|1800
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 60
|Carburant
|Électrique
|Puissance du moteur (kW)
|30
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|380 / 415
|Fréquence (Hz)
|50
|Type de pompe
|Vilebrequin
|Poids sans accessoires (kg)
|307
|Poids (avec accessoires) (kg)
|321,3
|Poids avec emballage (kg)
|328,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée-pistolet industrielle
- Lance en inox: 700 mm
- Buse à jet plat
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 20 m
- Type de flexible haute pression: Robuste
- Soupape de sécurité
- Compteur horaire de fonctionnement
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour décaper la peinture et la rouille des surfaces métalliques
- Pour éliminer les algues, les moules, les incrustations et les dépôts de calcaire sur les navires
- Pour nettoyer les ponts, les quais de chargement et les conteneurs
- Pour enlever les restes de pneus sur les pistes des aéroports
- Pour nettoyer les tuyaux, les réservoirs et autres conteneurs sur les plates-formes pétrolières
- Pour le nettoyage des cuves, ainsi que le nettoyage des tuyaux d'échangeur de chaleur
- Pour le nettoyage des camions, des camions-citernes, des véhicules et des équipements
- Pour nettoyer les cabines de peinture, les caillebotis, les pièces de machines
- Pour le nettoyage de machines de construction et de leurs pièces
- Pour nettoyer les équipements de construction, tels que les coffrages et les échafaudages, ainsi que les véhicules