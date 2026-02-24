Bénéficiant d'un excellent équipement, le nettoyeur très haute pression à eau froide HD 18/50-4 Cage Advanced est idéal pour les applications les plus diverses dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment et du transport. Avec une pression de service de 500 bar, un débit d'eau de 30 l/minute et une puissance moteur de 30 kW, même les gros volumes de saletés et les dépôts tenaces sont éliminés fiablement. Une soupape de réduction de pression réduit la pression dans le flexible et la pompe afin d'amortir les chocs lorsque la poignée pistolet est fermée. Elle protège la machine et réduit automatiquement la pression évitant ainsi les pics de surpression. Compact et mobile, le nettoyeur très haute pression HD 18/50-4 Cage Advanced est équipé d'une cage très robuste protégeant les organes de la machine, de quatre grandes roues et d'un crochet permettant le chargement par grue. Le bouton unique de commande facilite l'utilisation de la machine.