HD 9/100 CageAdv (DryShut) *EU
Contre les salissures les plus tenaces : le nettoyeur ultra haute pression polyvalent HD 9/100-4 Cage Adv avec son pistolet UHP, sa pression de service de 1 000 bar et sa consommation d'eau modérée de 900 l/h.
Équipé d'un pistolet UHP facile d'usage, le nettoyeur ultra haute pression HD 9/100-4 Cage Adv de la gamme Compact UHP brille par sa polyvalence face aux salissures les plus tenaces, notamment dans le bâtiment et l'industrie. Il s'appuie sur une pompe haute pression industrielle hautes performances à rendement volumétrique élevé de WOMA. Elle permet une pression de service de 1 000 bar à un débit horaire de 900 l d'eau, pour des résultats de nettoyage optimaux.
Caractéristiques et avantages
Pompe industrielle haute pression puissantePiston en métal dur pour une longue durée de vie. Entretien facile avec changement simple des pièces d'usure comme les soupapes, joints ou pistons. Soupape centrale pour un rendement volumique élevé.
Pistolet de tir ergonomiquePoignée ergonomique et faible poids pour une utilisation agréable. Efforts de traction faibles pour réduire la fatigue.
Soupape de décompressionLa soupape de dépression réduit la pression dans le flexible haute pression et la pompe. Elle protège ainsi le nettoyeur des pics de surpression à chaque relâchement de la poignnée. Démarrage plus souple pour l'utilisateur grâce à une augmentation très progressive de la pression lorsque la poignée est activée.
Haute mobilité
- Les grandes roues et le centre de gravité équilibré assurent une grande mobilité et une stabilité de l’appareil malgré sa taille.
- Pratique, le crochet pour le transport facilite le déplacement, même sur terrains accidentés.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service (bar/MPa)
|1000 / 100
|Débit d'eau (l/h)
|978
|Température d'alimentation (°C)
|45
|Carburant
|Électrique
|Puissance du moteur (kW)
|35
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|380 - 415
|Fréquence (Hz)
|50
|Type de pompe
|Vilebrequin
|Poids sans accessoire (kg)
|385
|Poids (avec accessoires) (kg)
|376,5
|Poids avec emballage (kg)
|380
|Dimensions (L × l × H) ( )
|1385 x 790 x 1090
Inclus dans la livraison
- Lance en inox: 750 mm
- Buse à jet plat
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 20 m
- Soupape de sécurité
- Compteur horaire de fonctionnement