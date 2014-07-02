Le BRS 43/500 C est idéal pour le nettoyage intermédiaire des petites surfaces textiles. Il élimine les saletés tout en rafraîchissant la moquette. Il récupère les impuretés sur la moquette et les collecte dans un bac à déchets amovible. Il suffit de 20 minutes environ pour que la moquette soie de nouveau sèche et praticable. En raison de son design compact, le BRS 43/500 C est aussi utilisable dans les zones à fort trafic. Méthode de nettoyage : Le détergent RM 768 iCapsol est vaporisé et réparti uniformément sur la moquette. Il "encapsule" les saletés et sèche en cristallisant. Au bout de 20 minutes environ, il suffit d'aspirer les cristaux.