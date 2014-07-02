BRS 43/500C
L’autolaveuse injecteur brosseur BRS 43/500C permet un nettoyage intermédiaire des petites surfaces de moquettes. Cette autolaveuse élimine les saletés tout en rafraîchissant la moquette.
Le BRS 43/500 C est idéal pour le nettoyage intermédiaire des petites surfaces textiles. Il élimine les saletés tout en rafraîchissant la moquette. Il récupère les impuretés sur la moquette et les collecte dans un bac à déchets amovible. Il suffit de 20 minutes environ pour que la moquette soie de nouveau sèche et praticable. En raison de son design compact, le BRS 43/500 C est aussi utilisable dans les zones à fort trafic. Méthode de nettoyage : Le détergent RM 768 iCapsol est vaporisé et réparti uniformément sur la moquette. Il "encapsule" les saletés et sèche en cristallisant. Au bout de 20 minutes environ, il suffit d'aspirer les cristaux.
Caractéristiques et avantages
2 brosses-rouleaux à rotation inversée.
- Rendement de nettoyage élevé
- Nettoie simultanément les fibres des deux côtés.
- Contact uniforme sur le sol, même sur des surfaces inégales
2 en 1
- Nettoie et brosses en même temps.
- Contenant à déchets inclus.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d’appoint) (m²/h)
|300
|Pression d’injection nettoyage d’appoint (bar)
|3,4
|Débit d’injection nettoyage d’appoint (l/min)
|0,38
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|7,5
|Puissance moteur brosse (W)
|370
|Poids sans accessoires (kg)
|25
|Poids avec emballage (kg)
|32,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|400 x 470 x 1160
Inclus dans la livraison
- Réservoir iCapsol à bord
- Nombre de brosses: 2 Pièce(s)
Équipement
- Sens du déplacement: Marche avant ou arrière
- Mode iCapsol