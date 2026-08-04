AB 20/1 Ec *EU
Le souffleur AB 20 Ec accélère le temps de séchage des surfaces textiles de 50%. Compact, puissant et léger, il se transporte facilement d'une pièce à l'autre et s'oriente sous 4 positions.
Le souffleur AB 20 Ec accélère le temps de séchage des surfaces textiles ou des sols durs. Équipé d'un moteur brushless robuste et silencieux, l'appareil se caractérise par un niveau sonore particulièrement bas grâce à ses 3 niveaux de réglages de la ventilation. Il peut fonctionner pendant la journée sans déranger personne. Le souffleur AB 20 Ec possède un design compact et se transporte facilement grâce à son faible poids. Il possède 4 positions de travail différentes et offre ainsi une multitude de possibilités de séchage.
Caractéristiques et avantages
Moteur brushlessAppareil durable, robuste et par conséquent très rentable. Moteur avec 3 niveaux de vitesse Le souffleur est conforme à la règlementation européenne sur l'efficacité énergétique
Design compact et légerTrès facile à transporter grâce à ses dimensions compactes et son faible poids Poignée confortable pour un transport facile
Fonctionnement silencieuxSilencieux, il peut fonctionner même la journée Bruit à peine perceptible pendant les heures d'ouverture au public
Spécifications
Données techniques
|Débit d’air avec 3 niveaux de réglage (m³/h)
|1200
|Vitesse de rotation du ventillateur (niveau 1 / 2 / 3) (tr/min)
|1450
|Puissance absorbée (W)
|120
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|7,1
|Poids avec emballage (kg)
|9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|375 x 353 x 371
Équipement
- Plastique Robuste
- Poignée ergonomique
- Support intégré pour le câble électrique
Domaines d'utilisation
- Pour un séchage accéléré des surfaces textiles nettoyées
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