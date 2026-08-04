Le souffleur AB 20 Ec accélère le temps de séchage des surfaces textiles ou des sols durs. Équipé d'un moteur brushless robuste et silencieux, l'appareil se caractérise par un niveau sonore particulièrement bas grâce à ses 3 niveaux de réglages de la ventilation. Il peut fonctionner pendant la journée sans déranger personne. Le souffleur AB 20 Ec possède un design compact et se transporte facilement grâce à son faible poids. Il possède 4 positions de travail différentes et offre ainsi une multitude de possibilités de séchage.