La purification de l'air par le spécialiste du nettoyage : avec son purificateur d'air AF 100 H13, Kärcher propose une solution prête à l'emploi pour les lieux clos très fréquentés tels que les salles de classe à l'école ou les espaces d'attente dans les cabinets médicaux ou dans les établissements publics. Notre nouveau filtre High Protect H13 Solution offre une filtration fiable des agents pathogènes tels que les virus et des aérosols présents dans l'air ambiant, contribuant ainsi immédiatement à une meilleure protection sanitaire. Un revêtement supplémentaire du matériau filtrant, composé d'ions d'argent, élimine en outre les germes et les bactéries tandis qu'une couche de charbon actif supprime efficacement les poussières, le pollen, les odeurs, les composés organiques volatiles, les vapeurs chimiques et d'autres substances nocives. Pour une surveillance continue de l'air ambiant et la commande du mode automatique, un capteur laser précis est intégré à l'appareil. La qualité de l'air est en permanence indiquée grâce à un code couleurs clair tandis que la teneur en poussières fines dans l'air et la durée de vie restante du filtre peuvent être consultées à tout moment sur un afficheur. Des roulettes robustes permettent à tout moment le transport d'une pièce à l'autre.