AF 100 H13 *EU
Purificateur d'air mobile et hautes performances AF 100 H13 avec capteur laser précis et mode automatique pour une élimination fiable des agents pathogènes et des aérosols présents dans l'air ambiant.
La purification de l'air par le spécialiste du nettoyage : avec son purificateur d'air AF 100 H13, Kärcher propose une solution prête à l'emploi pour les lieux clos très fréquentés tels que les salles de classe à l'école ou les espaces d'attente dans les cabinets médicaux ou dans les établissements publics. Notre nouveau filtre High Protect H13 Solution offre une filtration fiable des agents pathogènes tels que les virus et des aérosols présents dans l'air ambiant, contribuant ainsi immédiatement à une meilleure protection sanitaire. Un revêtement supplémentaire du matériau filtrant, composé d'ions d'argent, élimine en outre les germes et les bactéries tandis qu'une couche de charbon actif supprime efficacement les poussières, le pollen, les odeurs, les composés organiques volatiles, les vapeurs chimiques et d'autres substances nocives. Pour une surveillance continue de l'air ambiant et la commande du mode automatique, un capteur laser précis est intégré à l'appareil. La qualité de l'air est en permanence indiquée grâce à un code couleurs clair tandis que la teneur en poussières fines dans l'air et la durée de vie restante du filtre peuvent être consultées à tout moment sur un afficheur. Des roulettes robustes permettent à tout moment le transport d'une pièce à l'autre.
Caractéristiques et avantages
Filtre High Protect H13 Solution de sérieNouveau filtre H13 pour la filtration des agents pathogènes et des aérosols.
Design compact et mobilité accrueTransport aisé d'une pièce à l'autre grâce à des roues solides.
Moteur performant pour les locaux jusqu'à 87 m²Moteur doté de 3 niveaux de filtration.
Utilisation intuitive et entretien simple
- Durée de vie du filtre affichée sur l'écran. Remplacement simple du filtre par le client.
Mesure précise de la qualité de l'air ambiant grâce à un capteur laser
- La qualité de l'air est indiquée suivant un jeu de couleurs (bleu pour une très bonne qualité, vert pour une qualité moyenne, rouge pour une mauvaise qualité).
- Les données fournies par les capteurs concernant la quantité de particules fines (PM 2,5) présentes dans l'air sont affichées sur l'écran intégré.
Spécifications
Données techniques
|Niveau sonore (dB (A))
|min. 25 - max. 48
|Taille de local adaptée¹⁾ (m²)
|jusqu'à 130
|Débit d'air²⁾ (m³/h)
|jusqu'à 650
|Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules (µm)
|0,3 µm > 99,95 %
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Puissance absorbée (W)
|max. 80
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoire (kg)
|11,3
|Poids avec emballage (kg)
|16,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 380 x 720
Équipement
- Pré-filtre
- Filtre charbon actif
- Filtre High Protect 13
- Système de filtration sur deux niveaux
- Indicateur de changement du filtre
- Affichage de la qualité de l'air
- Utilisation sur l'appareil via fonction tactile
- Mode automatique
- Mode nuit
- Roues
- Longueur du câble: 2.25 mm
Accessoires
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