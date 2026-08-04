PS 4/7 Bp Mister
Le PS 4/7 Bp Mister est un système de pulvérisation spécialement conçu pour être utilisé avec un désinfectant. Il assure une couverture précise et une bonne répartition du désinfectant, tuant les virus, les bactéries et les moisissures.
Notre nettoyeur désinfectant PS 4/7 Bp Mister est un système de pulvérisation directionnel fonctionnant sur batterie. Il a été développé spécialement pour l'utilisation avec le désinfectant RM 735 de Kärcher. Il permet des interventions dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène comme par exemple dans le domaine des soins de santé. De plus, l'appareil de désinfection peut également être employé sur de nombreux autres lieux d'utilisation tels que les laboratoires et les établissements de recherche dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie des équipements médicaux où l'on a besoin d'une élimination rigoureuse de tous types d'agents pathogènes. Le PS 4/7 Bp Mister garantit une répartition particulièrement précise et uniforme du désinfectant, y compris dans les recoins et les endroits difficiles à atteindre où la désinfection à l'aide des méthodes de lavage classiques est insuffisante. Ainsi, les germes, les bactéries, les moisissures ou les virus, y compris le SARS-CoV-2, sont éliminés avec fiabilité et efficacité sans nécessiter de retouches manuelles.
Caractéristiques et avantages
Désinfection rapide (cinq minutes) avec 2 % de RM 735
- Prévient et réduit la transmission des infections (COVID-19 y compris).
- Améliore la protection sanitaire sur le lieu de travail, réduit les absences.
Système de pulvérisation directionnel performant
- Répartition plus efficiente et meilleure efficacité qu'avec les méthodes de vaporisation et de lavage.
- Idéal pour les zones et les surfaces sans cesse recontaminées.
- Idéal pour les endroits difficiles à atteindre et les surfaces complexes.
Très faible niveau sonore
- Particulièrement silencieux avec un niveau sonore de seulement 45 dB(A).
- Idéal pour les lieux sensibles au bruit, également utilisable la nuit.
Design ergonomique pour un transport facile
- Portatif, y compris pendant le fonctionnement.
- Permet une désinfection efficace et efficiente des zones étendues.
- Travail très productif et sans fatigue.
Utilisation facile
- Aide à prévenir les erreurs de manipulation potentielles.
- Réduit la nécessité de formation et par conséquent les coûts de formation.
Chargeur embarqué
- Se recharge sur toutes les prises électriques.
- Grande flexibilité et indépendance.
Puissante batterie incluse
- Ne nécessite pas de pompage continu.
- Grande autonomie de la batterie – permet jusqu'à huit heures de pulvérisation continue.
- Faible niveau sonore, la pompe ne fonctionne qu'au besoin.
Spécifications
Données techniques
|Pression (PSI)
|100
|Débit d’injection (l/min)
|0,2
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|3,8
|Niveau sonore (dB (A))
|45
|Autonomie de la batterie (h)
|env. 8
|Durée de charge de la batterie (h)
|5
|Batterie (V/Ah)
|12 / 7
|Type de batterie
|Sans entretien
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|110 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|Anthracite
|Poids avec batterie (kg)
|13,6
|Poids sans accessoire (kg)
|13,1
|Poids avec emballage (kg)
|14,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|510 x 470 x 940
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
Équipement
- Poignée ergonomique
- Fonctionnement sur batterie
- Roues
- Hauteur compacte pour le stockage et le transport
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour les mesures de désinfection dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
- Pour l'utilisation dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les laboratoires, etc.