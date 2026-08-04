Notre nettoyeur désinfectant PS 4/7 Bp Mister est un système de pulvérisation directionnel fonctionnant sur batterie. Il a été développé spécialement pour l'utilisation avec le désinfectant RM 735 de Kärcher. Il permet des interventions dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène comme par exemple dans le domaine des soins de santé. De plus, l'appareil de désinfection peut également être employé sur de nombreux autres lieux d'utilisation tels que les laboratoires et les établissements de recherche dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie des équipements médicaux où l'on a besoin d'une élimination rigoureuse de tous types d'agents pathogènes. Le PS 4/7 Bp Mister garantit une répartition particulièrement précise et uniforme du désinfectant, y compris dans les recoins et les endroits difficiles à atteindre où la désinfection à l'aide des méthodes de lavage classiques est insuffisante. Ainsi, les germes, les bactéries, les moisissures ou les virus, y compris le SARS-CoV-2, sont éliminés avec fiabilité et efficacité sans nécessiter de retouches manuelles.