Εξαρτήματα Ακροφυσίων Αντικατάστασης T 350
Τα υψηλής ποιότητας ακροφύσια αντικατάστασης εγγυώνται εύκολη αντικατάσταση των ακροφυσίων για τα μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών T-Racer T 300 / T 350.
Τα υψηλής ποιότητας ακροφύσια αντικατάστασης επιτρέπουν την εύκολη αντικατάσταση των παρελκόμενων ακροφυσίων και είναι κατάλληλα για την αντικατάσταση των ακροφυσίων στα μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών T-Racer T 300 / T 350 για τις κατηγορίες μονάδων K 2 έως K 7. Περιλαμβάνει τρία ζευγάρια ακροφυσίων για διαφορετικές κατηγορίες απόδοσης πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης, καθώς και δύο σφιγκτήρες για σύνδεση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ακροφύσιο αντικατάστασης
- Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση των παλιών ακροφυσίων.
- Υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Υψηλή πίεση – επίπεδη δέσμη
- Καθαρίζει και χαλαρώνει ακόμα και τους επίμονους ρύπους.
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
- Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|17 x 17 x 18