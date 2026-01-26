Τα υψηλής ποιότητας ακροφύσια αντικατάστασης επιτρέπουν την εύκολη αντικατάσταση των παρελκόμενων ακροφυσίων και είναι κατάλληλα για την αντικατάσταση των ακροφυσίων στα μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών T-Racer T 300 / T 350 για τις κατηγορίες μονάδων K 2 έως K 7. Περιλαμβάνει τρία ζευγάρια ακροφυσίων για διαφορετικές κατηγορίες απόδοσης πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης, καθώς και δύο σφιγκτήρες για σύνδεση.