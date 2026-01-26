Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 μπορούν να καθαριστούν γρήγορα και αποτελεσματικά οι μεγάλες εξωτερικές επιφάνειες. Ο περιστρεφόμενος βραχίονας διπλής δέσμης εξασφαλίζει την απομάκρυνση των ρύπων από μεγάλες επιφάνειες. Σε σύγκριση με τον καθαρισμό με κάνη ψεκασμού ο χρόνος καθαρισμού μειώνεται κατά το ήμισυ. Το καπό προστατεύει αξιόπιστα τον χειριστή και τον περιβάλλοντα χώρο από το νερό ψεκασμού. Χάρη στην υπερύψωση, το T-Racer είναι ιδιαίτερα εύκολο στον χειρισμό. Το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 επιτρέπει τη διαρκή ρύθμιση της πίεσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καθαριστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις οι σκληρές επιφάνειες, όπως πέτρινες και τσιμεντένιες, και οι πιο ευαίσθητες, όπως οι ξύλινες. Μια εργονομική λαβή εξασφαλίζει τον βέλτιστο καθαρισμό των κάθετων επιφανειών, όπως γκαραζόπορτες. Το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Home & Garden Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7.