T 350, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer
Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι δυνατός ο καθαρισμός των μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσίλισμα. Συνεχής ρύθμιση της πίεσης για σκληρές και ευαίσθητες επιφάνειες. Λαβή για κάθετο καθαρισμό.
Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 μπορούν να καθαριστούν γρήγορα και αποτελεσματικά οι μεγάλες εξωτερικές επιφάνειες. Ο περιστρεφόμενος βραχίονας διπλής δέσμης εξασφαλίζει την απομάκρυνση των ρύπων από μεγάλες επιφάνειες. Σε σύγκριση με τον καθαρισμό με κάνη ψεκασμού ο χρόνος καθαρισμού μειώνεται κατά το ήμισυ. Το καπό προστατεύει αξιόπιστα τον χειριστή και τον περιβάλλοντα χώρο από το νερό ψεκασμού. Χάρη στην υπερύψωση, το T-Racer είναι ιδιαίτερα εύκολο στον χειρισμό. Το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 επιτρέπει τη διαρκή ρύθμιση της πίεσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καθαριστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις οι σκληρές επιφάνειες, όπως πέτρινες και τσιμεντένιες, και οι πιο ευαίσθητες, όπως οι ξύλινες. Μια εργονομική λαβή εξασφαλίζει τον βέλτιστο καθαρισμό των κάθετων επιφανειών, όπως γκαραζόπορτες. Το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Home & Garden Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο περιστρεφόμενα επίπεδα ακροφύσια δέσμης
- Καλή εφαρμογή σε περιοχή - ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων περιοχών
Προστατευτικό προστασίας από πιτσιλιές
- Καθαρισμός χωρίς πιτσίλισμα.
Ρύθμιση της πίεσης
- Συνεχής ρύθμιση της πίεσης ανάλογα με την εργασία καθαρισμού.
- Καθαρισμός ευαίσθητων και μη επιφανειών, όπως ξύλινων και πέτρινων επιφανειών.
Λαβή
- Εύκολος καθαρισμός κάθετων επιφανειών.
Υπερύψωση
- Το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών είναι υπερυψώνεται πάνω από το δάπεδο και εγγυάται εύκολο καθαρισμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|712 x 280 x 971
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Ταράτσες
- Πόρτες γκαράζ
- Μικρές προσόψεις σπιτιών
- Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Μονοπάτια