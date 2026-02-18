Φίλτρο εξερχόμενου αέρα Premium

Φίλτρο εξερχόμενου αέρα για την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 4 Premium - για καθαρό εξερχόμενο αέρα με επανεκπομπή σκόνης κατηγορίας «Β» (κλίμακα α έως Ζ).

Το φίλτρο εξερχόμενου αέρα από πολυεστέρα που αντικαθίσταται εύκολα είναι ένα ιδανικό εξάρτημα για την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης και ξηρής αναρρόφησης Kärcher AD 4 Premium. Εξασφαλίζει καθαρό εξερχόμενο αέρα με επανεκπομπή σκόνης κατηγορίας «Β» (κλίμακα από το α έως Ζ). Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν δύο φίλτρα εξερχόμενου αέρα. Συνιστούμε την αντικατάσταση του φίλτρου εξερχόμενου αέρα μία φορά τον χρόνο για βέλτιστο φιλτράρισμα πάντα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη αντικατάσταση/αλλαγή
Από πολυεστέρα
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 2
Χρώμα άσπρο
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 169 x 82 x 2
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Για καθαρό αέρα εξαγωγής