Το φίλτρο εξερχόμενου αέρα από πολυεστέρα που αντικαθίσταται εύκολα είναι ένα ιδανικό εξάρτημα για την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης και ξηρής αναρρόφησης Kärcher AD 4 Premium. Εξασφαλίζει καθαρό εξερχόμενο αέρα με επανεκπομπή σκόνης κατηγορίας «Β» (κλίμακα από το α έως Ζ). Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν δύο φίλτρα εξερχόμενου αέρα. Συνιστούμε την αντικατάσταση του φίλτρου εξερχόμενου αέρα μία φορά τον χρόνο για βέλτιστο φιλτράρισμα πάντα.