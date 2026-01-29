Σκούπα στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 4 Premium
Σκούπα για στάχτη AD 4 Premium: Εύκολη απόρριψη της στάχτης χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με οποιουσδήποτε ρύπους. Με μεταλλικό δοχείο 17 λίτρων, μηχανισμό καθαρισμού φίλτρου και εξαρτήματα για ξηρή αναρρόφηση.
Η ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 4 Premium με τουρμπίνα 600 watt και φίλτρο εξαγωγής εξασφαλίζει εντυπωσιακά υψηλή ισχύ αναρρόφησης με μεγάλη διάρκεια. Το ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου καθαρίζει το φίλτρο που έχει φράξει με το πάτημα ενός κουμπιού, έτσι ώστε η ισχύς της αναρρόφησης να αυξηθεί και πάλι αμέσως. Το γρήγορο και βολικό άδειασμα του δοχείου ρύπων χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους εξασφαλίζεται από ένα ενιαίο σύστημα φίλτρου (με ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μεταλλικό φίλτρο στερεών ρύπων) και μια πρακτική λαβή πάνω στο δοχείο. Επίσης, τα υψηλού βαθμού πυρίμαχα υλικά εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια κατά την αναρρόφηση της στάχτης. Και χάρη στον κεκλιμένο σωλήνα χειρός, όλα τα υπολείμματα της στάχτης αναρροφώνται εύκολα – ακόμα και στις γωνίες και τα δυσπρόσιτα σημεία της καμινάδας. Μαζί με το ακροφύσιο δαπέδου για τον καθαρισμό σκληρών επιφανειών και τους υψηλής ποιότητας επιχρωμιωμένους σωλήνες αναρρόφησης που περιλαμβάνονται , το AD 4 Premium μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε ως ολοκληρωμένη ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: Αποθήκευση του καλωδίου και των εξαρτημάτων και ο πρακτικόςτρόπος με τον οποίο ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ή οι σωλήνες αναρρόφησης με τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν να στερεωθούν στο μηχάνημα κατά τα διαλείμματα από την εργασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καθαρισμός φίλτρου Kärcher ReBoostΕνσωματωμένος καθαρισμός φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού. Για μεγάλη ισχύ αναρρόφησης με μεγάλη διάρκεια. Κατάλληλο για αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων ρύπων.
Σύστημα φίλτρου ενός εξαρτήματοςΑποτελείται από επίπεδο πτυχωτό, μεταλλικό φίλτρο και φίλτρο στερεών ρύπων. Πρόσθετο ξεχωριστό φίλτρο εξαγωγής (μόνο στο AD 4 Premium). Μέγιστη άνεση χάρη στην απλή αφαίρεση του φίλτρου και του δοχείου χωρίς να έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους.
Πυρίμαχο υλικό, μεταλλικό δοχείο και εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας με χιτώνιοΓια μέγιστη ασφάλεια ενώ αναρροφά στάχτη
Ειδικά εξαρτήματα για χρήση ως σκούπας ξηρής αναρρόφησης
- Κατάλληλο για σκούπισμα σκληρών δαπέδων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές εφαρμογές
Γωνιακός σωλήνας
- Για σχολαστικό καθαρισμό ακόμα και σε γωνίες του τζακιού ή δύσκολα σημεία.
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 1,7 m από μέταλλο με χιτώνιο
- Για ασφαλή εργασία.
- Μεγάλος βαθμός πτυχώσεων και ευελιξίας.
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
- Εύκολο και γρήγορο άνοιγμα του κάδου, άδειασμα και κλείσιμο.
Πρακτικές λαβές στο δοχείο
- Για βολικό άδειασμα του δοχείου.
- Χωρίς επαφή με τη σκόνη.
Πρακτικός χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στη συσκευή + θέση στάθμευσης
- Ασφαλής και βολικός χώρος αποθήκευσης των παρεχόμενων εξαρτημάτων και του καλωδίου τροφοδοσίας που εξοικονομεί χώρο.
- Ιδανικό για να στηρίζετε τους σωλήνες αναρρόφησης με το ακροφύσιο δαπέδου και τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης όταν δεν εργάζεστε,
Τροχοί
- Ευέλικτη λειτουργία.
- Ελευθερία κινήσεων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|600
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|150
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 215
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 42
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|17
|Υλικό κάδου
|Μέταλλο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|<= 80
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|365 x 330 x 565
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.7 m
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: μεταλλικό, με επένδυση
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Ακροφύσιο ξηρής αναρρόφησης: πυρίμαχο
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Από πολυεστέρα, πυρίμαχο
- Φίλτρο εξερχόμενου αέρα
- Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων
- Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων, υλικό: Μέταλλο
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου
- Άνετη λαβή στον κάδο
- Θέση κλίσης σωλήνα αναρρόφησης
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Άγκιστρο καλωδίου
- Τροχοί
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Απομάκρυνση στάχτης
- Τζάκια, σόμπες κ.λπ.
- Ψησταριές
- Χονδρός ρύπος
- Ξηροί ρύποι
- Εργαστήριο
- Γκαράζ
- Κελάρι
- Δωμάτιο χόμπυ