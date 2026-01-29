Η ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 4 Premium με τουρμπίνα 600 watt και φίλτρο εξαγωγής εξασφαλίζει εντυπωσιακά υψηλή ισχύ αναρρόφησης με μεγάλη διάρκεια. Το ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου καθαρίζει το φίλτρο που έχει φράξει με το πάτημα ενός κουμπιού, έτσι ώστε η ισχύς της αναρρόφησης να αυξηθεί και πάλι αμέσως. Το γρήγορο και βολικό άδειασμα του δοχείου ρύπων χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους εξασφαλίζεται από ένα ενιαίο σύστημα φίλτρου (με ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μεταλλικό φίλτρο στερεών ρύπων) και μια πρακτική λαβή πάνω στο δοχείο. Επίσης, τα υψηλού βαθμού πυρίμαχα υλικά εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια κατά την αναρρόφηση της στάχτης. Και χάρη στον κεκλιμένο σωλήνα χειρός, όλα τα υπολείμματα της στάχτης αναρροφώνται εύκολα – ακόμα και στις γωνίες και τα δυσπρόσιτα σημεία της καμινάδας. Μαζί με το ακροφύσιο δαπέδου για τον καθαρισμό σκληρών επιφανειών και τους υψηλής ποιότητας επιχρωμιωμένους σωλήνες αναρρόφησης που περιλαμβάνονται , το AD 4 Premium μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε ως ολοκληρωμένη ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: Αποθήκευση του καλωδίου και των εξαρτημάτων και ο πρακτικόςτρόπος με τον οποίο ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ή οι σωλήνες αναρρόφησης με τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν να στερεωθούν στο μηχάνημα κατά τα διαλείμματα από την εργασία.